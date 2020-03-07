Brasileiros têm início arrasador na Libertadores. E é assim que tem que ser

Everton Ribeiro marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Junior Barranquilla Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A fase de grupos da Libertadores começou nesta semana, e os times brasileiros mostraram que não estão para brincadeira na competição. Foram seis vitórias em sete partidas (apenas o São Paulo foi derrotado), com destaque para Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Santos, que venceram fora de casa. Mas sem minimizar os triunfos de Internacional e Athletico-PR que derrotaram times mais tradicionais, Universidad Católica e Peñarol, respectivamente.

É justamente isso que se espera das equipes brasileiras. Principalmente por conta do investimento que é muito maior do que maioria dos times sul-americanos, com pouquíssimas exceções. O desafio deve ser contra gigantes como River Plate e Boca Juniors, mas diante de equipes menores, a diferença de investimento precisa ser traduzida com vitórias em campo, e foi o que aconteceu nesta primeira rodada.

Ao analisar a tabela é possível esperar que a maioria dos times brasileiros se classifiquem. Flamengo e Palmeiras são superfavoritos em seus grupos e dificilmente ficarão de fora das oitavas de final. Grêmio e Internacional são as equipes mais fortes da Chave E, e devem fazer a dobradinha gaúcha rumo ao mata-mata. No Grupo G, o Santos largou bem e já basta não perder os jogos em casa para não ter problemas para avançar.

São Paulo e Athletico-PR podem ter mais dificuldades em seus grupos. O Tricolor Paulista certamente vai ter, já que perdeu para o Binacional, do Peru, e ainda terá que encarar LDU e River Plate, que são times cascudos na Libertadores. . Já o Furacão conseguiu uma vitória importante diante do Peñarol. Em um duelo muito disputado, os paranaenses venceram, em casa, por 1 a 0 e com um gol na reta final da partida. Colo-Colo e Jorge Wilstermann-BOL serão os próximos adversários, que também não serão fáceis. Principalmente os bolivianos que se aproveitam da altitude.

O São Paulo perdeu para o Binacional, do Peru Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

Nem tudo são flores