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Futebol

Tite acerta em Everton Ribeiro, mas erra ao não levar Gerson à Seleção

Desejo de retaliação da CBF não pode se sobrepor a escolha pela qualidade técnica dos atletas; Gabigol, Bruno Henrique e Bruno Guimarães são ótimas escolhas, Coutinho e Arthur, hoje, não são. E aí? Quem faltou e quem você tiraria?

Publicado em 06 de Março de 2020 às 15:01

Públicado em 

06 mar 2020 às 15:01
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Gerson e Everton Ribeiro estão jogando muita bola com a camisa do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com novidades positivas e com velhas escolhas questionáveis, Tite anunciou a convocação da Seleção Brasileira para os  jogos contra Bolívia (27/03) e Peru (31/03), primeiros confrontos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Na manhã desta sexta-feira (06), a lista divulgada pelo treinador revelou que o técnico está atento ao Flamengo, de olho em talentos com destaque recente e também que há coisas que nunca mudam.

Lista dos Convocados

Entre os pontos fortes da convocação podemos apontar o trio rubro-negro formado por Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. O Flamengo vive um grande momento e esses três jogadores são alguns dos responsáveis por isso. Escolha mais que merecida.  No meio-campo, a chegada do jovem Bruno Guimarães também é excelente. Um jogador de muita personalidade, que se destacou no Pré-Olímpico, já disputou partida da Liga dos Campeões como gente grande e tem potencial para ajudar a Seleção. 
Já nos pontos fracos podemos observar uma carência do futebol brasileiro nas laterais. Aos 36 anos e nem atuando mais na posição, Daniel Alves ainda é a melhor opção para a lateral direita. No meio-campo, a ausência de Gerson, do Flamengo, tecnicamente é inexplicável. Tudo leva a crer que trata-se de uma retaliação ao meia, que recusou a convocação para o Pré-Olímpico no início da temporada ao alegar que precisava de descanso após um ano cheio pelo Flamengo. Atitude lamentável da CBF.

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Goleiros e defensores 

Com uma lesão muscular na altura do quadril, o goleiro Alisson desfalcou a Seleção. Tite manteve Ederson e Weverton, que já vinnham sendo convocados e, com a velha premissa de levar um goleiro novo para pegar experiência, chamou Ivan,  da Ponte Preta. Tudo normal por aqui.  Entre os zagueiros nenhuma grande surpresa. A zaga titular será mantida com Marquinhos e Thiago Silva, enquanto Militão e Felipe ficarão na reserva.  
Nas laterais, nada de novidades, mas um sentimento de que falta algo. Na direita, como já disse, acredito que Daniel Alves ainda é a bola de segurança em uma posição que tem um limitado Danilo e poucas boas opções disponíveis. Alguns apontariam Rafinha (Flamengo), mas fica difícil ter dois veteranos na mesma posição. Na esquerda, Renan Lodi é uma ótima opção. Já Alex Sandro segue sem mostrar muito na Juventus. Jogadores mais novos que poderiam figurar na Seleção foram convocadas para o time olímpico.

Meio-campo

Casemiro é praticamente inquestionável com Tite. Arthur vem apresentando um futebol pragmático no Barcelona com muitas passes laterais, mas segue com moral em uma posição que Fabinho é uma boa opção. Bruno Guimarães e Everton Ribeiro podem ser titulares, principalmente o meia rubro-negro, já que Coutinho está muito mal no Bayern de Munique. Arthur e Coutinho não estariam nem na minha lista. 

Ataque 

Na frente, Gabigol e Bruno Henrique podem ganhar uma chance. Mas conforme o conservadorismo de Tite, acredito que Neymar, Firmino e o capixaba Richarlison serão os titulares. Gabriel Jesus vem de boas atuações no Manchester City e tem muita moral com o treinador da Seleção, logo sempre estará na lista. Cebolinha corre por fora para ter uma chance, já que seu momento também não é dos melhores.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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