Brasil nunca perdeu para Croácia e quer manter escrita para avançar à semifinal

Vini Jr, Militão e Richarlison se divertem no último treino da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Jubini

Retrospecto não entra em campo, mas é bem legal saber que o Brasil nunca perdeu para a Croácia. No histórico do confronto são cinco jogos: dois empates e três vitórias da Seleção Brasileira, sendo duas vitórias em Copas (2006 e 2014). Que a escrita possa permanecer nesta sexta-feira (09), dia em que as duas equipes se enfrentam às 12h, no Estádio Cidade da Educação, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar

Para superar a Croácia, o técnico Tite vai apostar na mesma escalação que entrou em campo na goleada sobre a Coreia do Sul: Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Jr. A expectativa do treinador é de manter um time ofensivo que sufoque o adversário e seja capaz de abrir o placar logo no primeiro tempo, para forçar que o rival saia para o jogo e abra ainda mais espaços em sua defesa.

A estratégia funcionou muito bem contra a Coreia do Sul, mas diante da Croácia o desafio será maior. Mesmo que a atual vice-campeã mundial esteja longe de seus melhores dias, possui jogadores mais experientes e sabe oferecer resistência no setor defensivo. Foi exatamente assim que chegou à final da Copa de 2018, e repetiu a dose ao eliminar o Japão aqui no Catar.

Porém, se o Brasil conseguir imprimir o mesmo ritmo que amassou a Coreia, será difícil os croatas segurarem o ataque brasileiro. Vini Jr vive grande fase, Raphinha finalmente chegou na Copa, Richarlison esta com o faro de gol em dia e Neymar precisa apenas de um lance para decidir qualquer partida.

Último treino da Seleção antes de enfrentar a Croácia

A Croácia nos últimos dias fez questão de tirar o peso de seus ombros. O técnico Zlatko Dalić e o meia Modric jogaram todo o favoritismo para o Brasil nas suas entrevistas coletivas. O Brasil é favorito? Claro que é. Mas a experiente equipe croata se mostra como franco-atiradora, quando tem plena capacidade de decidir jogos.