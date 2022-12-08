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Copa do Mundo

Brasil nunca perdeu para Croácia e quer manter escrita para avançar à semifinal

Seleção Brasileira já enfrentou os croatas cinco vezes na história. Foram dois empates e três vitórias do Brasil. Sem alterações no time titular que goleou a Coreia do Sul, Tite promete time ofensivo

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 20:08

Públicado em 

08 dez 2022 às 20:08
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Copa do Mundo. Treino da Seleção Brasileira no estádio Grand Hamad em Doha, no Catar.
Vini Jr, Militão e Richarlison se divertem no último treino da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Jubini
Retrospecto não entra em campo, mas é bem legal saber que o Brasil nunca perdeu para a Croácia. No histórico do confronto são cinco jogos: dois empates e três vitórias da Seleção Brasileira, sendo duas vitórias em Copas (2006 e 2014). Que a escrita possa permanecer nesta sexta-feira (09), dia em que as duas equipes se enfrentam às 12h, no Estádio Cidade da Educação, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar
Para superar a Croácia, o técnico Tite vai apostar na mesma escalação que entrou em campo na goleada sobre a Coreia do Sul: Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Jr. A expectativa do treinador é de manter um time ofensivo que sufoque o adversário e seja capaz de abrir o placar logo no primeiro tempo, para forçar que o rival saia para o jogo e abra ainda mais espaços em sua defesa. 
A estratégia funcionou muito bem contra a Coreia do Sul, mas diante da Croácia o desafio será maior. Mesmo que a atual vice-campeã mundial esteja longe de seus melhores dias, possui jogadores mais experientes e sabe oferecer resistência no setor defensivo. Foi exatamente assim que chegou à final da Copa de 2018, e repetiu a dose ao eliminar o Japão aqui no Catar. 
Porém, se o Brasil conseguir imprimir o mesmo ritmo que amassou a Coreia, será difícil os croatas segurarem o ataque brasileiro. Vini Jr vive grande fase, Raphinha finalmente chegou na Copa, Richarlison esta com o faro de gol em dia e Neymar precisa apenas de um lance para decidir qualquer partida. 

Último treino da Seleção antes de enfrentar a Croácia

A Croácia nos últimos dias fez questão de tirar o peso de seus ombros. O técnico Zlatko Dalić e o meia Modric jogaram todo o favoritismo para o Brasil nas suas entrevistas coletivas. O Brasil é favorito? Claro que é. Mas a experiente equipe croata se mostra como franco-atiradora, quando tem plena capacidade de decidir jogos. 
Para não ficar em cima do muro e com base no clima leve, foco dos jogadores e tudo que acompanho de perto aqui no Catar, acredito em uma boa vitória da Seleção Brasileira e consequentemente em mais uma classificação empolgante para o time se mostrar cada vez mais forte na busca pelo hexa.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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