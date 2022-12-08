Brasil nunca perdeu para Croácia e quer manter escrita para avançar à semifinal

Retrospecto não entra em campo, mas é bem legal saber que o Brasil nunca perdeu para a Croácia. No histórico do confronto são cinco jogos: dois empates e três vitórias da Seleção Brasileira, sendo duas vitórias em Copas (2006 e 2014). Que a escrita possa permanecer nesta sexta-feira (09), dia em que as duas equipes se enfrentam às 12h, no Estádio Cidade da Educação, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar
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Para superar a Croácia, o técnico Tite vai apostar na mesma escalação que entrou em campo na goleada sobre a Coreia do Sul: Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Jr. A expectativa do treinador é de manter um time ofensivo que sufoque o adversário e seja capaz de abrir o placar logo no primeiro tempo, para forçar que o rival saia para o jogo e abra ainda mais espaços em sua defesa.
A estratégia funcionou muito bem contra a Coreia do Sul, mas diante da Croácia o desafio será maior. Mesmo que a atual vice-campeã mundial esteja longe de seus melhores dias, possui jogadores mais experientes e sabe oferecer resistência no setor defensivo. Foi exatamente assim que chegou à final da Copa de 2018, e repetiu a dose ao eliminar o Japão aqui no Catar.
Porém, se o Brasil conseguir imprimir o mesmo ritmo que amassou a Coreia, será difícil os croatas segurarem o ataque brasileiro. Vini Jr vive grande fase, Raphinha finalmente chegou na Copa, Richarlison esta com o faro de gol em dia e Neymar precisa apenas de um lance para decidir qualquer partida.
A Croácia nos últimos dias fez questão de tirar o peso de seus ombros. O técnico Zlatko Dalić e o meia Modric jogaram todo o favoritismo para o Brasil nas suas entrevistas coletivas. O Brasil é favorito? Claro que é. Mas a experiente equipe croata se mostra como franco-atiradora, quando tem plena capacidade de decidir jogos.
Para não ficar em cima do muro e com base no clima leve, foco dos jogadores e tudo que acompanho de perto aqui no Catar, acredito em uma boa vitória da Seleção Brasileira
e consequentemente em mais uma classificação empolgante para o time se mostrar cada vez mais forte na busca pelo hexa.