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Copa do Mundo

Richarlison comemora volta de Neymar, fase artilheira e elogia Tite

Atacante capixaba marcou um dos gols da goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4 a1 e sofreu pênalti que resultou no gol de Neymar

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 21:19

Públicado em 

05 dez 2022 às 21:19
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Richarlison vibra ao final do jogo contra a Coreia do Sul
Richarlison vibra ao final do jogo contra a Coreia do Sul Crédito: VItor Jubini
Finalmente o Brasil encantou na Copa do Mundo. A goleada sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira (05), no 974 Stadium, elevou o moral do elenco, que precisava de uma vitória contundente. Pelo placar elástico e pela forma como atuou, a Seleção Brasileira mostra força e que está muito viva na luta pelo hexa. 
Autor de um gol na vitória brasileira e fundamental ao sofrer pênalti que resultou no gol de Neymar, o capixaba celebrou a volta do companheiro ao time. "Com certeza né (volta de Neymar é importante). Foi como eu falei, ele é um cara que puxa dois, três marcadores e acaba sobrando espaço para nós atacantes ali na frente. Então hoje vocês puderam ver que a gente criou muitas oportunidades, claro que a gente ficou muito feliz com a volta dele", pontuou o atacante ao fim da partida. 
Com três gols na Copa do Mundo, Richarlison comemorou a fase artilheira, mas garante que o foco está na busca pelo título. "A gente trabalha jogo a jogo, mas o objetivo maior é ser campeão. A artilharia vem com o resultado das partidas, claro que eu fazendo gol o Brasil tem mais chance de ganhar, e eu fico feliz em ajudar, mas o objetivo principal é ser campeão", declarou. 
Satisfeito com o resultado, o atacante capixaba destacou que a estratégia da Seleção Brasileira em poupar os titulares no jogo contra Camarões deu muito certo. Descansados, diante da Coreia, os jogadores fizeram um primeiro tempo avassalador e já garantiram ali o triunfo do Brasil. 
"Olha, no último jogo muitos criticaram o professor por ter poupado parte da equipe, mas foi importante também porque os dois primeiros jogos foram muito pesados, a perna pesou um pouco, e isso que muitos não entendem. Então tem que parabenizar o professor também porque ele é um cara que entende, sabe de futebol, e a gente mostrou a intensidade desde o primeiro minuto hoje e isso foi possível por ter poupado a gente no jogo passado. Tem que dar os méritos ao professor também porque na hora de criticar, muitos criticam ele, então acho que agora é a hora de parabenizar ele também", finalizou.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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