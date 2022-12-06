Richarlison comemora volta de Neymar, fase artilheira e elogia Tite

Finalmente o Brasil encantou na Copa do Mundo. A goleada sobre a Coreia do Sul nesta segunda-feira (05), no 974 Stadium, elevou o moral do elenco, que precisava de uma vitória contundente. Pelo placar elástico e pela forma como atuou, a Seleção Brasileira mostra força e que está muito viva na luta pelo hexa.
Autor de um gol na vitória brasileira e fundamental ao sofrer pênalti que resultou no gol de Neymar, o capixaba celebrou a volta do companheiro ao time. "Com certeza né (volta de Neymar é importante). Foi como eu falei, ele é um cara que puxa dois, três marcadores e acaba sobrando espaço para nós atacantes ali na frente. Então hoje vocês puderam ver que a gente criou muitas oportunidades, claro que a gente ficou muito feliz com a volta dele", pontuou o atacante ao fim da partida.
Com três gols na Copa do Mundo, Richarlison comemorou a fase artilheira, mas garante que o foco está na busca pelo título. "A gente trabalha jogo a jogo, mas o objetivo maior é ser campeão. A artilharia vem com o resultado das partidas, claro que eu fazendo gol o Brasil tem mais chance de ganhar, e eu fico feliz em ajudar, mas o objetivo principal é ser campeão", declarou.
Satisfeito com o resultado, o atacante capixaba destacou que a estratégia da Seleção Brasileira em poupar os titulares no jogo contra Camarões deu muito certo. Descansados, diante da Coreia, os jogadores fizeram um primeiro tempo avassalador e já garantiram ali o triunfo do Brasil.
"Olha, no último jogo muitos criticaram o professor por ter poupado parte da equipe, mas foi importante também porque os dois primeiros jogos foram muito pesados, a perna pesou um pouco, e isso que muitos não entendem. Então tem que parabenizar o professor também porque ele é um cara que entende, sabe de futebol, e a gente mostrou a intensidade desde o primeiro minuto hoje e isso foi possível por ter poupado a gente no jogo passado. Tem que dar os méritos ao professor também porque na hora de criticar, muitos criticam ele, então acho que agora é a hora de parabenizar ele também", finalizou.