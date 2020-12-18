Brasil no Fifa The Best: inspiração a Lewandowski, goleiro e torcedor

Ao receber a premiação, Lewa deu uma declaração que mostra como a história do futebol brasileiro permanece muito viva. O atacante afirmou que Romário e Ronaldo sempre foram suas referências. “Quando eu era um jovem jogador eu lembro de ver Ronaldo e Romário jogando e eles foram grandes influências, grandes ídolos pra mim. O Brasil sempre teve jogadores incríveis, e eles mostravam um futebol mágico. E eu algumas vezes jogava com a camisa 11 por causa do Romário, que eu vi inúmeras vezes em campo", afirmou.

Polêmicas à parte, Alisson é um grande goleiro. O titular do Liverpool e da Seleção Brasileira, é seguro e eficiente sempre que necessário, e merece estar entre os melhores. Mas chama à atenção mesmo o fato de ser o único brasileiro. Em outros tempos, o Brasil já esteve mais representado entre os melhores da atualidade. O que mostra que atualmente os principais jogadores do “país do futebol” não estão tão em alta assim, ou simplesmente é o atestado que o futebol por aqui não produz mais atletas tão diferenciados. Dura realidade.