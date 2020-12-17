Torcedor do Sport que anda 60 km para ver jogos ganha prêmio da Fifa

Marivaldo faz tudo pelo Sport Crédito: Divulgação/FIFA

O Sport viu na figura de um torcedor de linda história de amor e verdadeira devoção ao clube da Ilha do Retiro, Marivaldo, levar seu sentimento a fronteiras inimagináveis. Mais precisamente, a conquista do prêmio 'FIFA Fan Award' concedido na tarde dessa quinta-feira (17) em cerimônia virtual do The Best.

O fã do Rubro-Negro da Praça da Bandeira acompanhou a premiação, aliás, na cidade de Recife à convite do clube que não forneceu apenas o local, mas também as roupas de gala nas únicas cores que poderiam estar presentes: vermelho e preto.

A história do torcedor do Leão apareceu pela primeira vez através de uma reportagem feita pelo 'Globo Esporte' de Pernambuco em uma jornada épica onde a caminhada de 60 quilômetros entre Pombos e Recife é feita, desde 2017, a pé para assistir as partidas do clube do coração.

Sem condições de arcar com o transporte e tampouco com o ingresso das partidas, Marivaldo sempre conseguiu contar com a colaboração de outros torcedores nos arredores da Ilha do Retiro.