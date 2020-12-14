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futebol

Com três brasileiros, revista francesa divulga seleção de todos os tempos

France Football elege Cafu, Pelé e Ronaldo como jogadores do time de todos os tempos. Brasil é o país com mais jogadores, e Argentina tem Messi e Maradona na relação...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 14:57
Crédito: Reprodução
A revista "France Football" divulgou nesta segunda-feira os jogadores premiados no "Bola de Ouro Dream Team", a chamada "seleção de todos os tempos". O Brasil foi o país com mais representantes na equipe, com três ao todo: Cafu, Pelé e Ronaldo.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesOs votos foram contabilizados por 140 jornalistas espalhados por todo o mundo e o prêmio, excepcionalmente nesta temporada, substitui a famosa "Bola de Ouro", que é entregue todo ano pela revista. Por conta dos impactos causados pela Covid-19, o prêmio foi cancelado.
O sistema escolhido pela revista foi o 3-4-3 e a defesa foi mesclada com nomes que atuaram entre a zaga e a lateral. Um deles foi o lateral-direito Cafu. O capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira teve a concorrência de outros brasileiros como Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos.
No meio-campo, Pelé, o maior jogador de todos os tempos, esteve presente. O camisa 10 venceu Zico e Sócrates, por exemplo, enquanto Falcão, Didi e Gerson, que estavam na disputa como volantes, não entraram na relação final.
No ataque, Ronaldo Fenômeno foi eleito como o centroavante vencendo Romário. Pela esquerda, Cristiano Ronaldo venceu nomes como Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, enquanto Messi, pela direita, saiu vitorioso na disputa com Jairzinho e Garrincha.
VEJA A SELEÇÃO COMPLETA​Goleiro: Lev Yashin (RUS)Defensores: Cafu (BRA), Paolo Maldini (ITA) e Franz Beckenbauer (ALE)Meio-campistas: Xavi Hernández (ESP), Lothar Matthäus (ALE),Diego Maradona (ARG) e Pelé (BRA)Atacantes: Ronaldo (BRA), Cristiano Ronaldo (POR) e Lionel Messi (ARG)

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