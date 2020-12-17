Fifa the Best: Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo

Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo nesta temporada Crédito: Fifa/Divulgação

O que todos esperavam foi confirmado. O atacante Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2019/2020. O polonês desbancou Cristiano Ronaldo e Messi e faturou a prêmio Fifa The Best pela primeira vez em sua carreira. Entidade máxima do futebol mundial, a Fifa realizou cerimônia virtual na tarde desta quinta-feira (17), em Zurique, na Suíça, e anunciou todas as premiações.

Na última temporada, Lewandowski conquistou a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha com o Bayern de Munique, sendo o artilheiro de todas as competições. Ao todo, o camisa 9 marcou 55 gols em 47 jogos.

SELEÇÃO IDEAL FIFA

Sem Neymar, Fifa elege 'time perfeito' no The Best; veja a escalação Crédito: Divulgação/Fifa

Na cerimônia do The Best, a Fifa elegeu a seleção ideal da temporada. O destaque foi para Neymar, que ficou de fora do "time perfeito". O único brasileiro presente é Alisson Becker, goleiro do Liverpool. Na seleção, chama a atenção a ausência de Manuel Neuer, que foi eleito como o melhor goleiro do mundo pela própria Fifa. No ataque, o trio é formado pelos jogadores que estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo: Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski.

Goleiro: Alisson (Liverpool)

Alisson (Liverpool) Defensores: Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (Bayern de Munique);

Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (Bayern de Munique); Meio-campistas: Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcântara (Bayern de Munique);

Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcântara (Bayern de Munique); Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern de Munique) e Cristiano Ronaldo (Juventus).

MELHOR JOGADORA DO MUNDO

The Best: Lucy Bronze, do Manchester City, é eleita a melhor jogadora do mundo Crédito: Divulgação/Fifa

A lateral-direita inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, foi eleita a melhor jogadora do mundo nesta quinta-feira, na cerimônia do Fifa The Best. Ela superou na eleição a zagueira francesa Wendie Renard, do Lyon, e a atacante dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea. Apesar de defender as cores do City atualmente, a atleta de 29 anos conquistou o prêmio pela temporada de destaque com o Lyon, onde conquistou o título da Liga dos Campeões. Em 2018/19, Bronze já havia sido eleita a melhor jogadora da temporada pela Uefa.

Já a seleção da temporada feminina foi formada por: Endler, Bronze, Renard, Bright, Cascarino, Bonansea, Verônica Boquete, Megan Rapinoe, Harder, Miedema e Tobin Heath

Seleção feminina ideal da Fifa Crédito: Fifa/Divulgação

MELHOR GOLEIRO DO MUNDO

O goleiro Manuel Neuer venceu mais uma vez o prêmio de melhor goleiro do mundo, dado pela Fifa. O alemão desbancou o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid, e o brasileiro Alisson, do Liverpool. O goleiro de 34 anos foi um dos grandes destaques da temporada do Bayern de Munique, tanto na Bundesliga, quanto na Liga dos Campeões. As grandes atuações do arqueiro em Lisboa lhe renderam o título da Champions League, e um favoritismo na premiação, que foi comprovado com a vitória.

The Best: Manuel Neuer vence o prêmio de melhor goleiro do mundo Crédito: MANU FERNANDEZ / POOL / AFP

Já no futebol feminino, a vencedora do prêmio de melhor goleira ficou com a francesa Sarah Bouhaddi, jogadora do Lyon e da Seleção Francesa.

MELHOR TÉCNICO DO MUNDO

Jürgen Klopp foi eleito o melhor treinador do mundo pela Fifa. O treinador dos Reds desbancou Hansi Flick e Marcelo Bielsa e conquistou o prêmio pela segunda vez seguida. Na temporada 18-19, Klopp também foi o vencedor. Em 19-20, é a segunda vez seguida que o treinador dos Reds vence. Na Premier League, o Liverpool foi campeão, enquanto na Liga dos Campeões a equipe inglesa caiu nas oitavas de final para o Atlético de Madrid.

The Best: Klopp desbanca Flick e é eleito o melhor treinador do mundo Crédito: Divulgação/Fifa

O favorito para a conquista era Hansi Flick, que venceu a tríplice coroa com o Bayern de Munique, e se mostrou surpreso com a decisão da Fifa. O próprio Klopp também não esperava o prêmio.

Na categoria feminina, a vencedora foi Sarina Wiegman, ex-jogadora e atual treinadora da seleção holandesa feminina.

PRÊMIO PUSKÁS - GOL MAIS BONITO DA TEMPORADA