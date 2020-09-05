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Fim da Novela

A volta dos que não foram: Messi fica no Barcelona, mas mostra insatisfação

Após comunicar à diretoria o desejo de deixar o clube, craque argentino decide evitar briga judicial e permanece. Entretanto, jogador se mostrou muito incomodado com a situação de sua equipe

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

05 set 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Messi pouco ajudou o Barcelona em campo
Messi pouco ajudou o Barcelona em campo na catastrófica derrota para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões Crédito: Reprodução/EI
No último sábado (29), este colunista que vos escreve utilizou seu espaço para um texto com o seguinte título: “Acabou o amor: ‘Era Messi’ no Barcelona tem seu fim da pior maneira possível”. Naquele dia, tratamos por aqui do comunicado do argentino à diretoria do clube, no qual afirmou seu desejo de sair. Mas o mundo dá voltas não é mesmo? E a iminente saída não aconteceu. Nesta sexta-feira (04), em uma reviravolta digna de novela mexicana, o craque disse que fica. Cá estamos então. Voltam os cães arrependidos: Messi ao Barcelona, e o colunista a mais um texto.
Visivelmente irritado em entrevista ao site Goal, Messi surpreendeu o mundo com sua nova decisão, mas não poupou críticas ao presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Deixou bem claro que queria sair, mas recuou ao se ver em meio a um imbróglio judicial que poderia manchar a linda história que possui com o clube catalão. Não falta amor à camisa, mas sobra irritação com o momento que vive o Barça.

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"Não foi por causa do resultado da Champions contra o Bayern (que quis sair). Eu pensava na decisão há muito tempo. Disse ao presidente e, bom, ele sempre disse que ao fim da temporada eu poderia decidir se queria ir ou se ficaria. E, ao fim, não cumpriu sua palavra. Eu pensei que estávamos combinados, que eu estava livre, o presidente sempre disse que no fim da temporada eu poderia decidir se ficava ou não. E agora eles se agarram ao fato de que não comuniquei antes de 10 de junho, sendo que em 10 de junho estávamos disputando La Liga, no meio dessa situação desse vírus de merda e dessa doença que alterou todas as datas. E por esse motivo é que vou ficar no clube."
Não precisa ser nenhum detetive para perceber que Messi está insatisfeito ficar. Mas ele tinha apenas duas alternativas: pagar a multa equivalente à R$ 4,5 bilhões para rescindir o contrato, ou brigar na justiça para mostrar que as alterações de datas na temporada, provocadas pelas readequações por conta da pandemia do novo coronavírus, o permitiriam utilizar a cláusula que lhe concede o direito de encerrar unilateralmente o vínculo, sem pendências financeiras, ao fim da temporada. Uma encruzilhada que fez o craque decidir por sua permanência.
Messi deu entrevista para o canal Goal e se mostrou incomodado com o momento do Barcelona
Messi deu entrevista para o canal Goal e se mostrou incomodado com o momento do Barcelona Crédito: Goal/Reprodução
Entretanto, é evidente o desconforto de Messi. As circunstâncias o fizeram ficar. Parece não haver mais vontade ou disposição. Uma relação que está fortemente abalada. Resta agora a curiosidade em saber que Messi é este que estará em campo pelo Barcelona. O gênio imparável com a bola nos pés, ou um funcionário do clube que vai se resumir a ser protocolar?
A “Era Messi” no Barcelona não acabou, mas agoniza. Ao lado do craque, fatalmente não estarão alguns bons companheiros. O futuro vem cheio de incertezas e o “barcelonismo”, como frisou o argentino em sua entrevista ao Goal, mudou. O vínculo legal foi estendido, mas desgastado, o casamento não será mais o mesmo.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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