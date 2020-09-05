A volta dos que não foram: Messi fica no Barcelona, mas mostra insatisfação

Messi pouco ajudou o Barcelona em campo na catastrófica derrota para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões Crédito: Reprodução/EI

Visivelmente irritado em entrevista ao site Goal, Messi surpreendeu o mundo com sua nova decisão, mas não poupou críticas ao presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Deixou bem claro que queria sair, mas recuou ao se ver em meio a um imbróglio judicial que poderia manchar a linda história que possui com o clube catalão. Não falta amor à camisa, mas sobra irritação com o momento que vive o Barça.

"Não foi por causa do resultado da Champions contra o Bayern (que quis sair). Eu pensava na decisão há muito tempo. Disse ao presidente e, bom, ele sempre disse que ao fim da temporada eu poderia decidir se queria ir ou se ficaria. E, ao fim, não cumpriu sua palavra. Eu pensei que estávamos combinados, que eu estava livre, o presidente sempre disse que no fim da temporada eu poderia decidir se ficava ou não. E agora eles se agarram ao fato de que não comuniquei antes de 10 de junho, sendo que em 10 de junho estávamos disputando La Liga, no meio dessa situação desse vírus de merda e dessa doença que alterou todas as datas. E por esse motivo é que vou ficar no clube."

Não precisa ser nenhum detetive para perceber que Messi está insatisfeito ficar. Mas ele tinha apenas duas alternativas: pagar a multa equivalente à R$ 4,5 bilhões para rescindir o contrato, ou brigar na justiça para mostrar que as alterações de datas na temporada, provocadas pelas readequações por conta da pandemia do novo coronavírus , o permitiriam utilizar a cláusula que lhe concede o direito de encerrar unilateralmente o vínculo, sem pendências financeiras, ao fim da temporada. Uma encruzilhada que fez o craque decidir por sua permanência.

Messi deu entrevista para o canal Goal e se mostrou incomodado com o momento do Barcelona Crédito: Goal/Reprodução

Entretanto, é evidente o desconforto de Messi. As circunstâncias o fizeram ficar. Parece não haver mais vontade ou disposição. Uma relação que está fortemente abalada. Resta agora a curiosidade em saber que Messi é este que estará em campo pelo Barcelona. O gênio imparável com a bola nos pés, ou um funcionário do clube que vai se resumir a ser protocolar?