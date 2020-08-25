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Futebol

Messi deseja deixar o Barcelona, afirmam noticiários de Argentina e Espanha

De acordo com as primeiras informações, argentino enviou comunicado para a diretoria do clube e deseja rescisão unilateral do seu contrato, que vai até junho de 2021

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 15:41
Messi pouco ajudou o Barcelona em campo
Messi pouco ajudou o Barcelona em campo na derrota diante do Bayern Crédito: Reprodução/EI
O que era apenas uma especulação parece estar mais perto de ser concretizado. Segundo notícias da Argentina e da Espanha, o craque Lionel Messi pode deixar o Barcelona para a próxima temporada. O jogador teria enviado um comunicado à direção blaugrana informando sua decisão. 
A informação foi veiculada primeiramente na Argentina, pela "TyC Sports" e pelo jornal "Olé". Pouco depois, o jornal "Marca", da Espanha, confirmou o desejo do camisa 10. Segundo informações, Messi teria usado um mecanismo espanhol chamado "burofax", que permite o envio de documentos urgentes e importantes pelo correio. 

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Messi quer deixar o clube por meio de uma cláusula em seu contrato, que permite a rescisão unilateral ao final de cada temporada. O prazo para que o meia informasse o desejo de sair seria até o dia 10 de junho, porém, com os efeitos da pandemia da Covid-19, que esticaram a temporada até o mês de agosto, os agentes do argentino entendem que a quebra de contrato seja possível. 
Nos últimos dias, Messi já tinha dito a Ronald Koeman, novo técnico do Barcelona, que se via "mais fora do que dentro do clube", conforme informou a rádio catalã "RAC1".
Clubes como Paris Saint-Germain, Manchester City e Inter de Milão seriam os principais interessados no atual melhor jogador do mundo. De acordo com a "Gazzetta dello Sport", o argentino comprou recentemente uma mansão em Milão.

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