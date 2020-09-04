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Fim da novela? TV argentina crava permanência de Messi no Barcelona

Craque argentino quer evitar uma briga nos tribunais e fica no clube catalão
até o fim de seu contrato, em junho de 2021...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 11:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 11:03
Enquanto na Espanha os representantes de Messi e a La Liga discutem sobre a validade da claúsula de rescisão de Lionel Messi, a 'TycSports', da Argentina, afirmou que o jogador decidiu ficar mais um ano e terminar seu contrato que é válido até junho de 2021.
A 'TycSports' é o mesmo veículo que revelou que o jogador tinha enviado um burofax - carta registada - informando da sua decisão de sair do Barcelona. Entretanto, o craque mudou de opinião e deve ficar mais um ano no clube, que vem sofrendo mudanças na equipe com a chegada do treinador Ronald Koeman. O treinador afirmou que Messi é parte indispensável do projeto de reconstrução do clube.

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