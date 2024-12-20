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Foco

Planejar 2025 para enfrentar um mercado com inflação e juros altos

Montar um planejamento estratégico ou de marketing pode criar a musculatura necessária para sua empresa enfrentar um mercado desafiador

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 23:00

Públicado em 

19 dez 2024 às 23:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

O tempo passa rápido e 2024 está ficando para trás. Vivemos a aceleração do tempo. A tecnologia avança ao mesmo tempo em que nos entretém com coisas e assuntos superficiais. E é exatamente, neste momento, que nós nos distraímos e nos deixamos levar em outra direção. Na estratégia é igual. Ela é ampla demais e nos esquecemos de focar aquilo que realmente interessa.
Em meio ao clima político e econômico desassossegado em que vivemos nos últimos tempos, as empresas continuam produzindo e vendendo e as pessoas consumindo. Mas em que direção? Você pode estar pensando neste momento em montar um negócio, lançar um novo produto ou, simplesmente, passar a atuar em um novo mercado.
Para isso, precisamos buscar uma direção estratégica para os nossos objetivos. Manter o foco é diminuir a abrangência e passar a atuar de forma dirigida. Escolher áreas especificas ou um público-alvo dirigido pode ser a saída, desde que essa segmentação seja feita de forma organizada e por quem entende do assunto.

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O mercado tem intensificado a desintermediação dos negócios. Cada vez mais tem fabricante tentando vender diretamente para os clientes. Apesar do protagonismo que nós consumidores assumimos, através da diminuição dos intermediários e da ligação direta com os centros produtores, a tecnologia disponível e custos menores estão a serviço de todos os canais de distribuição, de produtos ou de informação.
Planejar 2025 pode ser a melhor saída para enfrentar um mercado com inflação e juros altos. Montar um planejamento estratégico ou de marketing pode criar a musculatura necessária para sua empresa enfrentar um mercado desafiador. É necessário manter a relevância no processo. Assim, focar cada vez mais uma parte do todo pode levar a uma melhor estratégia, diminuir os riscos, melhorar margens e ser de fato importante na relação com o cliente.
O primeiro passo é fazer o diferente. Entender que o consumidor mudou, mas o indivíduo muito pouco. O consumidor deseja novos produtos, serviços especializados, preços mais baixos e tem mais informação sobre tudo. O importante é o foco. A atitude pode fazer toda a diferença, 2025 está logo ali.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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