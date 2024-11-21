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Estamos mais velhos, e daí?

Muitos produtos e serviços começam timidamente a se comunicar com linguagens específicas com os mais velhos. O tempo passou e o problema está posto. Há urgência

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 18:24

Públicado em 

21 nov 2024 às 18:24
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Exatamente há sete anos, neste mesmo espaço, narrei sobre como o mundo envelhecia e como o Brasil chegaria a 2025 como o sexto país do mundo em número de pessoas mais velhas. Pois bem, já estamos a um passo do próximo ano e as previsões se confirmam. Perdemos faz tempo o título de “país do futuro” e, gradativamente, estamos nos transformando em uma maioria de pessoas mais maduras. O que traz enormes desafios na garantia de diretos dos idosos.
Segundo estatísticas do IBGE, caminhamos com rapidez para um perfil demográfico cada vez mais envelhecido. E isso, na prática, não necessariamente significa um fato ruim. Entretanto, as razões para essa mudança devem-se basicamente à combinação de três fatores: a queda da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida e uma taxa menor de fecundidade. Resumindo: morrem menos crianças, vivemos mais e as mulheres têm menos filhos. Assim, com o passar do tempo, teremos menos crianças e jovens e mais adultos e idosos.
Então, cabe-nos a pergunta: estamos mais velhos, e daí? Diante dessa realidade, o que podemos fazer para usufruir dessa nova fase da vida, em que, em tese, poderíamos aproveitar mais. Será que estamos preparados para um país maduro? Segundo dados da OMS – Organização Mundial da Saúde, em 2050 a população mundial com mais de 60 anos será de 2 bilhões de pessoas. Isso representaria algo em torno de um quinto da população do mundo. O Brasil segue também nesse ritmo.

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Como ressignificar a vida madura, diante de tantos desafios? Existem questões importantíssimas a serem analisadas, como os aspectos financeiros, previdenciários, de saúde pública e privada, acessibilidades e mobilidades urbanas, habitacionais e mercadológicas. Aqui escolho a mercadológica, pois faz mais sentido no plano de como modificar a compreensão sobre o ciclo da vida humana.
O idoso ainda goza de uma imagem estereotipada na sociedade. Só de olhar o sinal representativo do idoso, com bengala e todo curvado, doí minha espinha. Quando analisamos a linguagem, de uma forma genérica, ela é carregada de um excesso de protecionismo. Muitas vezes, caminhando para o preconceito do etarismo, principalmente no mercado de trabalho. No Brasil prevalece um modelo de “beleza juvenil”. O nosso padrão estético e culto ao corpo nos afasta de entender o envelhecimento como um processo natural.
idosos
Casal de idosos Crédito: Freepik
A publicidade ainda é muito acanhada quando se trata de comunicar-se com os mais velhos. Os avanços da tecnologia, no mesmo tempo que incluem o idoso, possibilitado pelo acesso à internet e outras ferramentas tecnológicas, por outro lado, exclui com a dificuldade do domínio das técnicas que estão sempre em evolução.
Há um campo mercadológico muito grande a ser explorado. Muitos produtos e serviços começam timidamente a se comunicar com linguagens específicas com os mais velhos. O tempo passou e o problema está posto. Há urgência. Muita coisa ainda precisa mudar.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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