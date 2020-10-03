Um castelo dinamarquês que deveria servir de inspiração ao Brasil

Copenhague, na Dinamarca: país tem uma das melhores qualidades de vida do mundo Crédito: Pixabay

Estamos acostumados com filmes e séries dos EUA com o contexto social e político daquele país. Uma ótima oportunidade de ver uma realidade diferente é a série dinamarquesa "Borgen", na Netflix. Borgen, ou castelo, é como os dinamarqueses designam o governo, que ocupa o Palácio Christiansborg, em Copenhague, o único edifício no mundo que abriga todos os três Poderes de um país: Executivo, Legislativo e Judiciário.

A trama trata da eleição da primeira mulher como primeira-ministra, ética, de centro, nesse país de regime parlamentarista. Mostra um gabinete de ministros metade ocupado por mulheres, e uma nitidez ideológica dos partidos de ficção semelhante à realidade do país com muitos partidos, da extrema esquerda à extrema direita.

Mal vista no Brasil, a negociação de ministérios se dá normalmente, como em outros países parlamentaristas. Para montar maioria para governar, há negociações das pautas políticas dos partidos que modificam a posição pessoal e do partido da primeira-ministra. Ela diz que modifica posições porque governa para todos e não apenas para os que a elegeram (amém!). Um partido pede mais verbas para meio ambiente no orçamento, outro quer mais para defesa e, às vezes, um político demanda uma estrada para o seu distrito.

Há problemas pessoais, trapaças, traições e chantagens e, muitas vezes, a pureza democrática da primeira-ministra escorrega no jogo do poder.

A Dinamarca tem uma das maiores rendas per capita, onde as pessoas são mais felizes, com a melhor educação, com baixíssimos níveis de corrupção e desigualdade. As pautas refletem temas fortes na região: imigrantes, feminismo, aborto, meio ambiente, energia eólica, espionagem, liberdade de imprensa e direitos humanos, mas nada sobre homicídios, assaltos, miséria ou militares no poder.

Um dinamarquês que trabalhou no Brasil estranhava nossa convivência com a morte, algo raro para ele, que só via acontecer por causas naturais e com pessoas na velhice. Corrupção, apenas o uso indevido de cartão corporativo pelo primeiro-ministro anterior, em valores risíveis para o nosso padrão, derrotado por isso na reeleição.