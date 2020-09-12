Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apagados não, Gabeira!

O que falta para o ES não ser apenas o Estado "apagado" do Sudeste?

Entre outras coisas, faltam projetos relevantes que atraiam investidores e a atenção do Brasil, embora tenhamos as grandes empresas nacionais e empresas ou grupos capixabas grandes e médios com forte atuação

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

12 set 2020 às 05:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo
Perspectiva do Porto Central, no Sul do ES: novos projetos e expansão de outros podem dar outra cara ao Estado Crédito: Porto Central/Divulgação
Fernando Gabeira, em artigo recente em "O Globo", argumentando sobre a decadência do Rio de Janeiro, dizia que alguns cariocas sonham com algo não muito grandioso, a normalidade do Espírito Santo, por exemplo, um Estado próximo e um pouco apagado do Sudeste. O sangue ferveu imediatamente, não que o Gabeira esteja errado - gosto muito dele -, mas pela imagem que passamos para o resto do Brasil. Apagado é o cacete, deu vontade de dizer. Afinal, quem somos nós? E o que queremos ser?
Países pequenos como Singapura, Holanda, Dinamarca, Noruega, Israel, Finlândia, Taiwan e Irlanda conseguem aparecer entre grandes países, como referência em desenvolvimento e nos rankings de educação, ciência, tecnologia e inovação, e assim adquirem uma relevância capaz de atrair capitais e respeito da comunidade internacional. Por que não podemos passar imagem semelhante dentro do país? Por que passamos imagem de apagados?
Tudo bem que o Espírito Santo passou a ser reconhecido como nota A em finanças, um Estado equilibrado, sem escândalos de corrupção, com quadro político, embora pequeno em número, com alguma atuação significativa nacional e com destaque na educação.
Mas falta alguma coisa. Faltam projetos relevantes que atraiam investidores e a atenção do Brasil, embora tenhamos as grandes empresas nacionais como Vale, ArcelorMittal, Fibria, Samarco, Petrobras e Garoto/Nestlé, outras nacionais atraídas pelos incentivos como Weg, Marcopolo, Oxford e Jurong e algumas empresas ou grupos capixabas grandes e médios com forte atuação, como Águia Branca, FortLev, Autoglass, Imetame e Frisa. Temos uma vocação para o comércio exterior, grandes tradings operando, e a logística crescente para o e-commerce em expansão acelerada, mas ainda falta muita coisa para não ser considerado apagado.
Há grandes oportunidades na mesa. A nova lei do gás barateia a energia para a indústria. Concessões e PPPs de saneamento e iluminação estão na pauta, assim como novas rodadas do petróleo e a venda dos poços terrestres pela Petrobras. A privatização da Codesa, concessão da 262 e duplicação da 101 estão saindo por aí, a fórceps.
A liberação do porto da Imetame com acesso já para a ferrovia promete. A ferrovia até Ubu, no pacote da negociação da Vale para extensão do prazo da Vitória-Minas, promete trazer investimentos siderúrgicos para aquela região, junto com a retomada da Samarco, que sozinha representava 5% do PIB capixaba. E coloca a ferrovia no meio do caminho até o Porto Central, a grande chance de redenção do Sul do Estado.
Temos que aproveitar a ainda subutilização da Vitória-Minas, limitada pela sobrecarga no porto de Tubarão. Falta convencer a VLI a trazer mais cargas para o Espírito Santo. E temos que correr. O Porto de Açu de um lado e a ferrovia Oeste-Leste até um porto em Ilhéus do outro lado, ainda mais se for estendida até a Norte-Sul, podem minar a nossa competitividade logística. Mas vamos acreditar na opinião da turma do agronegócio: se tiver ferrovia e porto, eles quintuplicam a produção de grãos. E o mundo compra.
Creio que falta ainda um destaque na atuação das universidades, embora com alguns grupos relevantes e falta uma ênfase no mundo digital, em sua infraestrutura e na explosão de startups, embora alguns avanços. É a economia do futuro e aqueles pequenos países citados entenderam e se posicionaram.
Apagados não, Gabeira. Talvez em processo de iluminação. Espero.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

Tópicos Relacionados

BR 101 BR 262 Codesa Economia espírito santo Petrobras Rio de Janeiro Samarco Águia Branca ArcelorMittal Vale SA Petróleo Chocolates Garoto ferrovia Privatização
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados