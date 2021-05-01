George Floyd e Milena Gottardi: diferenças e semelhanças entre os crimes

George Floyd e Milena Gottardi: vítimas de crimes brutais Crédito: Montagem/ Reprodução

Por longos 8 minutos e 46 segundos, Derek Chauvin se ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd, lhe causando a morte por asfixia . Antes de morrer, Floyd repetiu, enquanto aguentou, a frase “I can’t breathe” ("eu não posso respirar", em tradução livre). No dia dos fatos, o então policial Derek Chauvin já contava com 18 queixas de abusos.

Em comum entre os dois crimes, a covardia, a frieza e a brutalidade dos executores. Por quase nove minutos, Derek Chauvin, o policial americano, teve tempo e oportunidade de tomar uma decisão diferente e poupar a vida de George Floyd. Preferiu seguir na tortura, asfixiando sua vítima até a morte. Hilário, o policial brasileiro, não teve a mesma coragem de Derek. Sua covardia, no entanto, foi bem maior. Hilário teve todo o tempo do mundo para resolver seus problemas conjugais de outra maneira. Preferiu pagar dois mil reais para que pistoleiros matassem a mãe de suas duas filhas, ainda crianças.

Na semana passada, os Estados Unidos acompanharam o fim do julgamento de Derek Chauvin. Menos de um ano após o bárbaro crime, Derek foi considerado culpado pelo júri . A sentença, que pode chegar a 40 anos de prisão, deve sair nos próximos dias. Obviamente, nada devolverá a vida de George Floyd.

A punição aplicada em tempo razoável, no entanto, significa muito! Em primeiro lugar, conforta a família e os amigos da vítima, que veem a justiça sendo feita. Em segundo lugar, passa uma mensagem a toda a sociedade de que o crime não compensa e, mesmo sendo você um policial, jamais poderá estar à margem da lei, sob pena de ir parar na cadeia como outro cidadão qualquer. Por último, contribui para diminuir a sensação de impunidade do país.

O caso capixaba, por sua vez, ainda segue sem data para realização do júri. Se por um lado é certo que Hilário permanece preso preventivamente, por outro é bem verdade que ainda não temos sinal de punição definitiva para o bárbaro crime cometido pelo policial e seus comparsas. Na semana passada, aliás, o advogado de Hilário prometeu se dirigir aos tribunais superiores brasileiros em busca da transferência do foro do julgamento.