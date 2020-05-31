Londres protesta contra morte de homem negro sufocado por policial nos EUA

Centenas de pessoas se reuniram neste domingo na Trafalgar Square, região central de Londres, para protestar contra a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco, em Minneapolis (EUA).
As manifestações começaram nos EUA na quinta-feira e já se espalharam por mais de 30 cidades norte-americanas, incluindo Nova York. Pelo menos 25 cidades em 16 estados já declararam toque de recolher.
A multidão se reuniu na capital britânica apesar de a proibição de aglomerações para conter a pandemia de Covid-19.