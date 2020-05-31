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Revolta

Londres protesta contra morte de homem negro sufocado por policial nos EUA

As manifestações começaram nos EUA na quinta-feira e já se espalharam por mais de 30 cidades norte-americanas, incluindo Nova York. Pelo menos 25 cidades em 16 estados já declararam toque de recolher.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 13:08

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 13:08

Pessoas marcham em direção à Trafalgar Square, no centro de Londres, na Inglaterra, neste domingo, 31 de maio de 2020, para protestar contra a morte de George Floyd
Pessoas marcham em direção à Trafalgar Square, no centro de Londres, na Inglaterra, neste domingo (31) para protestar contra a morte de George Floyd Crédito: MATT DUNHAM
Centenas de pessoas se reuniram neste domingo na Trafalgar Square, região central de Londres, para protestar contra a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco, em Minneapolis (EUA).
As manifestações começaram nos EUA na quinta-feira e já se espalharam por mais de 30 cidades norte-americanas, incluindo Nova York. Pelo menos 25 cidades em 16 estados já declararam toque de recolher.
A multidão se reuniu na capital britânica apesar de a proibição de aglomerações para conter a pandemia de Covid-19.

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