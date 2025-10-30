É enfermeira. Doutora em Epidemiologia (UERJ). Pós-doutora em Epidemiologia (Johns Hopkins University). Professora Titular da Ufes. Aborda nesta coluna a relação entre saúde, ciência e contemporaneidade
Vigilância oportuna: o que o caso do Hospital Santa Rita nos ensina
O surto na unidade evidencia a importância de detectar precocemente riscos, proteger profissionais e agir rapidamente para conter ameaças à saúde coletiva
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00