A maldade sem medida no caso dos transplantes de órgãos com HIV

A crueldade existe e ela é uma realidade concreta, objetiva e que pode ser constatada no cotidiano das negociatas que se fazem no setor saúde.



De um modo geral, as secretarias de Estado da Saúde são o maior objeto de desejo de políticos profissionais, no momento no qual a divisão do bolo entre os partidos aliados que ajudaram a vencer uma eleição se inicia.



Assistimos, todos os dias, aos ataques que são feitos à ministra da Saúde, Nísia Trindade, buscando desqualificar o trabalho que vem sendo realizado com competência e seriedade, por ela e por sua equipe. Os interesses econômicos e as disputas pelo orçamento da saúde sempre estiveram no centro de qualquer debate partidário quando está em questão a distribuição dos espaços de poder que cabem a cada partido aliado.