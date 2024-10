Negligência

Rio: Preso sócio de laboratório que não atestou HIV em órgãos doados

A operação, que tem o objetivo de identificar os responsáveis pela emissão dos laudos, cumpre 11 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão na cidade do Rio e em Nova Iguaçu

2 min de leitura min de leitura

PCS-Lab Saleme. Laboratório da cidade fluminense de Nova Iguaçu é apontado por negligência em exame sorológico. (Reprodução/TV Globo)

Walter Vieira, um dos sócios do Laboratório PCS Saleme -que emitiu supostos laudos falsos que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV- foi preso na manhã desta segunda-feira (14) durante operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A operação, que tem o objetivo de identificar os responsáveis pela emissão dos laudos, cumpre 11 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão na cidade do Rio e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O laboratório é um dos alvos das investigações. A polícia suspeita que o grupo tenha falsificado laudos também em outros casos. "Determinei imediatamente a instauração do inquérito, atendendo a determinação do governador para que os fatos fossem investigados com maior rigor e rapidez. Conseguimos elementos para representar pelas cautelares junto à Justiça em tempo recorde, para que os culpados sejam punidos com a maior celeridade", disse o secretário de Estado da Polícia Civil, Felipe Curi.

O laboratório PCS Lab Saleme afirmou, em nota neste domingo (13), que os resultados preliminares de uma investigação interna indicam que um erro humano levou à infecção com o vírus HIV de seis pessoas que receberam transplantes de órgãos no Estado do Rio de Janeiro.

"Os resultados preliminares da sindicância interna apontam indícios de erro humano na transcrição dos resultados de dois testes de HIV, o que resultou na infecção de seis pessoas. A empresa, embora ainda não tenha sido notificada formalmente sobre o andamento das investigações -nem na esfera criminal, nem na administrativa- está à disposição das autoridades", declarou

Durante o período em que o laboratório prestou serviços para o sistema de saúde estadual do Rio de Janeiro, ele realizou 286 testes para o sistema de transplantes. Após a divulgação da contaminação dos receptores, a secretaria de Saúde do estado afirmou que faria o teste das amostras de sangue mais uma vez.

A reportagem confirmou que um dos laudos que atestou negativo para HIV no caso dos pacientes que foram infectados pelo vírus após transplantes no Rio de Janeiro foi assinado por Jacqueline Iris Bacellar de Assis, que é técnica em patologia clínica. Abaixo do nome, no entanto, havia o registro profissional de uma biomédica que mora em Recife e está com seu registro suspenso. A biomédica afirmou que nunca trabalhou no Rio de Janeiro e irá fazer um boletim de ocorrência sobre o uso do seu registro.

Jaqueline é vinculada ao Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro e tem especialização em patologia clínica. Seu advogado, José Félix, afirma que ela encaminhava os resultados dos exames para um médico do laboratório, mas não os assinava.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta