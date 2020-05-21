Precisamos salvar os moderados, espécie em extinção na nossa política

Embaixador brasileiro Roberto Carvalho de Azevêdo, na OMC Crédito: Divulgação

No dia 14 do corrente mês, o embaixador brasileiro Roberto Carvalho de Azevêdo anunciou que deixará o honroso e elevado cargo de diretor-geral da OMC – Organização Mundial do Comércio -, um ano antes do término do seu mandato. Azevêdo ocupa o cargo desde 2013 e realizou um trabalho excepcional à frente da instituição.

Concluiu o Acordo de Tecnologia da Informação, o Acordo de Facilitação do Comércio e participou de decisões fundamentais sobre segurança alimentar. Também foi decisivo na redução de subsídios a produtos agrícolas e na promoção das exportações de bens e serviços dos países menos desenvolvidos.

A tentativa, segundo o próprio embaixador, sempre foi evitar que prevalecesse a “lei da selva” no que diz respeito ao comércio. Tudo isto só foi possível porque Azevêdo é, literalmente, um diplomata. Excelente comunicador (inclusive em outros idiomas), de voz firme e serena, capaz de passar horas discutindo um tema e avaliando os diversos ângulos de visão. Um especialista na aproximação dos mais diversos matizes e interesses atinentes às relações comerciais entre países.

Com a sua saída, o multilateralismo, já tão combalido, perde ainda mais. No momento em que acompanhamos a tentativa de enfraquecimento da OMS – Organização Mundial da Saúde - e de outros organismos multilaterais, além do recrudescimento de um nacionalismo tacanho, precisamos salvar da extinção os moderados.

Chegamos a um momento tão agudo, especialmente na “Terra de Santa Cruz”, em que “ser radical” virou condição para ter voz na política, nas redes sociais ou na mesa de jantar. E aí pouco importa se situação ou oposição. A unidade de medida é decibel mesmo! Quanto mais volume, agressões verbais e posições extremadas, mais atenção e seguidores. Sendo oposição, se não for irascível e totalmente intransigente, “não sabe fazer oposição”.

Sendo situação, se não for radicalmente afinado com as sandices do presidente , não serve para ficar no governo, é traidor e comunista. A política, tão esquecida pela população e pelos próprios políticos, é a arte da linguagem e da aproximação dos extremos. É preciso, argumentar, ponderar, explicar, negociar e convencer (não vencer).

Tem que ficar claro que não há ideia ou projeto que possa ser implantado tendo a resistência de mais da metade da população (nacional ou mundial). Então, não há méritos em ser um brigão acompanhado de um séquito de 30% da população. Pois as realizações, que interessam, serão nulas.