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Manifestações

Fogos de artifício contra o STF: será que teremos um réveillon?

A agressão a um poder da República é uma agressão à própria República e, vejam os desavisados, isso não tem qualquer relação com direita ou esquerda. Tem a ver com ordem social, Estado de Direito e vida em sociedade

Públicado em 

18 jun 2020 às 05:00
Danilo Carneiro

Colunista

Danilo Carneiro

Supremo Tribunal Federal (STF)
Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Quando, no último sábado (13), assisti aos fogos lançados sobre o STF, fiquei pensando nos diversos exotismos e atipias que temos presenciado no nosso sofrido país. O ato foi praticado por um grupo que se autointitula “conservador” e de “direita”.
Revisitei a literatura do gênero para encontrar outro momento da história em que conservadores colocaram fogo ou ameaçaram destruir instituições. Não encontrei (nem aqui nem acolá)! Tais atos costumam ser da autoria de revolucionários ou até, raramente, de reacionários. São ações típicas das esquerdas totalitárias.
Então, fiquei confuso e disposto a investigar o fenômeno com maior profundidade (vai levar tempo). Por ora, analisemos as superficialidades. O Brasil é um país encantador, multicultural, miscigenado, com diversidade climática, pródigo em recursos naturais e fala um único idioma de norte a sul. Como nós, ninguém!

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Então, costuma-se completar a frase acima dizendo: Com tudo isso deveríamos ser a maior potência do mundo; ou como é possível ser tão pobre com todas essas características?! Chego à conclusão de que talvez sejamos vítimas da nossa própria diversidade. Como construir consensos entre tantos interesses díspares para contemplar?! Reforma tributária? Não sai por causa do ICMS que precisa de consenso entre os “diversos” Estados.
Reforma política? Não sai porque precisa de consenso entre os “diversos” partidos. E assim seguem tantas outras mudanças essenciais emperradas no emaranhado de interesses inconciliáveis. Então, como são construídos os consensos no resto do mundo?!
Bem, nas ditaduras o “consenso” é imposto, e em democracias consolidadas ele é construído por meio da política e dos seus atores - com autoridade moral e intelectual. Falta-nos aqui a noção de hierarquia, liturgia e respeito aos símbolos da república. Esses valores poderiam galvanizar as opiniões e produzir o tão necessário consenso.

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Ao revés, temos um enorme fracionamento de lideranças e atrito permanente entre os Poderes expondo ao risco a existência de todos. É preciso que o STF e os demais Poderes acordem: A agressão a um poder da República é uma agressão à própria República e, vejam os desavisados, isso não tem qualquer relação com direita ou esquerda. Tem a ver com ordem social, Estado de Direito e vida em sociedade.
Um episódio como o de sábado, caso ficasse sem resposta (e não ficou), motivaria muitos outros em uma escalada ainda mais violenta. É assim que funciona. A resposta do Tribunal precisa ser dura, pedagógica e até desproporcional. Não sendo assim, irá normalizar o absurdo.

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Ah, mas as pessoas estão revoltadas com o “sistema”. Pois, então, que aprendam a canalizar a revolta para produzir algo, não simplesmente destruir. Já temos cidadãos que se comportam quase como "walking deads", sem alma e sem consciência, marchando ao comando de irresponsáveis.
Com tudo isso, confesso que, fosse possível abstrair a intenção dos malucos, a imagem do STF sob os fogos de artifício ficou belíssima. Aparentando algo como uma linda noite de réveillon – a palavra tem origem no verbo em francês réveiller, que significa “despertar ou "acordar".
Espero que os fogos tenham servido de despertador para a Corte. Caso contrário, teremos perdido uma grande oportunidade. E como dizia Roberto Campos: “O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade”. Acordem!

Danilo Carneiro

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