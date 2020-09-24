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Bolsonaro quer alguém que "tome cerveja com ele" para a vaga do Supremo

Bolsonaro promete nomear alguém “terrivelmente evangélico” (sabe-se lá o que isso significa) para a vaga do decano Celso de Mello. Nesta semana, o presidente disse que tem que ser alguém que “tome cerveja com ele” (é um critério inovador)

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

24 set 2020 às 05:00
Danilo Carneiro

Colunista

Danilo Carneiro

Supremo Tribunal Federal (STF)
Bolsonaro quer indicar alguém que “tome cerveja com ele” para o Supremo Crédito: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Jamais achei uma boa ideia imitar os Estados Unidos. Mas se é por aí que vamos, façamos bem feito então. Até a semana passada, a Suprema Corte americana era composta por cinco magistrados conservadores e quatro progressistas. Com a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, a balança pode ficar radicalmente desequilibrada por longos anos.
Atualmente, o equilíbrio no placar tem ficado a cargo do presidente da Corte, John Roberts, que tem atuado como um legítimo moderador. Em alguns casos de direitos civis, ele vota com os progressistas, e em matéria econômica, vota com os conservadores. Como é saudável essa previsibilidade por parte do Judiciário!

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Ruth foi nomeada por Bill Clinton em 1993 e era considerada um ícone do pensamento progressista. Tomou decisões importantíssimas sobre o direito das mulheres e das minorias. Também foi relevante nas pautas econômicas, marcando sempre a sua posição de vanguarda.
O presidente Donald Trump prometeu fazer, rapidamente, a indicação da substituta de Ginsburg. Às portas da eleição, pode ser que o Senado rejeite tal nomeação (não é trivial, mas há precedentes). Ao longo dos 220 anos de história daquela Corte, já foram 12 rejeitados, 11 tiveram os nomes retirados pelo presidente antes da votação e outros declinaram para não passar vexame no parlamento.
Por aqui.... O presidente promete nomear alguém “terrivelmente evangélico” (sabe-se lá o que isso significa) para a vaga do decano Celso de Mello, que vai aposentar compulsoriamente no próximo 31 de outubro de 2020. Ah, e esta semana o nosso presidente ainda disse que tem que ser alguém que “tome cerveja com ele” (é um critério inovador).

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Já ouço os fanáticos dizendo que as indicações, no passado, foram muito piores. Pois então, não seria hora de melhorar? Tenho feito defesas devidas e merecidas à Suprema Corte brasileira, mas não há dúvidas de que precisamos de mais previsibilidade. É o mínimo que se espera. Quem sabe imitando os americanos não conseguiremos a tão almejada clareza?!
Caetano Veloso fez o seguinte resumo em sua polêmica letra: “Americanos são muito estatísticos, têm gestos nítidos e sorrisos límpidos. Olhos de brilho penetrante que vão fundo no que olham; mas não no próprio fundo. Os americanos representam grande parte da alegria existente nesse mundo. Para os americanos, branco é branco, preto é preto (e a mulata não é a tal). Bicha é bicha, macho é macho, mulher é mulher e dinheiro é dinheiro. E assim ganham-se, barganham-se, perdem-se, concedem-se e conquistam-se direitos. Enquanto aqui embaixo a indefinição é o regime.”

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Só para lembrar, foi Caetano quem disse. Mas eu ficaria bem satisfeito com alguém terrivelmente fiel à Constituição! Quem sabe a indefinição deixaria de ser o regime?!

Danilo Carneiro

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