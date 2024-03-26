Veja 4 parceiros do Clube para garantir a Semana Santa 2024

Imagem ilustrativa Crédito: Divulgação

A Semana Santa é um momento que reúne diversos significados entre as mais variadas pessoas, mas principalmente, é o tempo de paz que une famílias e amigos em uma celebração conjunta.

E para torná-la ainda mais especial, o Clube vem para indicar locais e pratos cuidadosamente selecionados para atender até o paladar mais seleto, desde ovos de Páscoa artesanais até chocolates gourmet e cardápios especiais. Confira:

CAPITÃO REDIGHIERI

Sinta o sabor de ovos de páscoa de 500g e de colher Crédito: Divulgação

Esse é um local em Santa Teresa que produz chocolate artesanal em solo capixaba, com alto teor de cacau, sem aromatizantes e conservantes. Nessa Páscoa, está oferecendo 10% de desconto tanto no ovo de 500g, saindo de R$ 120,00 por R$ 108,00, quanto no Ovo de Colher, saindo de R$ 85,00 por R$ 76,50.

DELICATUS EMPÓRIO E ESPAÇO GOURMET

Se delicie com tortas capixabas de qualidade com economia Crédito: Divulgação

A Delicatus é uma cafeteria, empório, espaço gourmet que oferece os mais diversos pratos e cursos de culinária. Com o benefício de 10% de desconto no valor total da conta, produtos como essa Torta Capixaba de Bacalhau Torta tradicional capixaba, com peso de 1 kg, está disponível para retirada no local, na Rua José Nascif, 30 - Bairro República, Vitória, saindo de R$192,00 por R$172,80 para assinantes do Clube. Aproveite para conferir também produtos para pronta entrega na loja.

EMPÓRIO JOAQUIM

Qualidade e sabor em um só lugar Crédito: Divulgação

O Empório Joaquim é delicatessen e bistrô , além de padaria artesanal. Com uma qualidade que agrada até os paladares mais exigentes, produtos como essa torta de frango orgânico de 22cm com ervas finas e limão siciliano estão com 5%OFF. Essa sai de R$ 142,00 por R$ 134,00. Encomendas podem ser feitas até o dia 26, retirada no estabelecimento, localizado na Rua Elesbão Linhares, 15 - Praia do Canto, Vitória.

AMERIKAS CHOCOLATES

Entre na tendência de uma páscoa mais saudável com a Amerikas Chocolates Crédito: Divulgação

A Amerikas é um e-commerce que prioriza produtos sem glúten e 100% artesanal, que valoriza pequenos produtores. Se você busca chocolate para passar o feriado de forma mais saudável, essa é uma ótima escolha. De R$ 149,50 por R$ 112,13, a loja oferece esse Kit Presente Barras de Chocolate com 25% de desconto em compras no site, usando o cupom exclusivo do Clube. Ele contém barras de Chocolate 46% Cacau - Chocolate ao leite de coco (açucar de coco), 50% Cacau - Chocolate intenso Zero Açucar adoçado com xilitol, Chocolate Branco zero açúcar com whey protein e leite de coco e Chocolate Branco com Nibs de Cacau.