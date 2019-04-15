Turismo, esporte e momentos especiais no Clube A Gazeta

Oxford, hambúrguer da M Burger ENTITY_amp_ENTITYPizza. Crédito: Aline Dias (@alineapproves)

Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Dias, sou do blog Aline Approves e hoje a coluna será comandada por mim! Vim compartilhar com vocês algumas opções bacanérrimas para os assinantes do Clube, com descontos ótimos. Quer ver?



UM BOM HAMBÚRGUER A GENTE NÃO NEGA

Se você estiver por Guarapari e procurando um hambúrguer artesanal para comer, anota essa dica: o M Burger & Pizza, do Centro, é bem bacana e tem opções incríveis de burger, pizza, cervejas e porções. A carne é gostosa e suculenta, a pizza é de massa artesanal de fermentação natural e as porções são bem servidas, vale muito a pena conhecer. Ah! Aos assinantes, a cada R$ 50 gastos na unidade, você ganha uma pizza doce (e a massa deles é incrível, pois é em parceria com a Red Elephant aqui de Vitória). Ou seja, a sobremesa está garantida, viu? Comi o Oxford, que é um burger de 180g no pão com gergelim, maionese, cheddar e bacon em tiras. Muito gostoso!

Pousada da Orla. Crédito: Divulgação

Aracruz tem praias super legais de conhecer e pousadas bem aconchegantes para aproveitar, como a Pousada da Orla. E você, caro assinante, tem 20% no valor das diárias, sabia? Pois é! A Pousada da Orla fica em frente a Praia de Coqueiral e as diárias incluem café da manhã. A região fica bem perto de Vitória e de vez em quando é ótimo fugir um pouco da rotina, né? Dá para surpreender alguém que você ama com um fim de semana bem relaxante em Aracruz, curtir uma praia, relaxas e aproveitar restaurantes bacanas da região. Partiu?

Acho que o retrô nunca saiu de alta, né? E esse estilo em camisetas de times, costumo achar bem bonito e estiloso! A RetrôMania é referência nesse mercado, produzindo camisetas de times de futebol e rugby, tanto do Brasil quanto do mundo, alinhando qualidade e beleza em seus projetos. Dá pra ter uma blusa iradíssima de um time incrível, tipo o Flamengo, sabe? Rs Assinantes do Clube A Gazeta tem 20% de desconto em todos os produtos da loja. É um ótimo presente para os amigos, namorados e maridos que adoram usar camisetas de time, deixando-os mais elegantes, viu? Ah! E tem modelos femininos também!

Eu adoro quando vou a eventos e tem alguma “atração” diferente para os convidados, aquele detalhe que você se diverte e ainda leva para casa uma lembrança. Então essa dica vai para quem está programando um evento social ou corporativo e quer interatividade nesse momento: a Sharespot instala totens personalizados de fotos ao vivo no seu evento, deixando o registro mais interativo e divertido, imprimindo na hora a sua foto. Legal, né? O desconto é de 25% no pacote full de casamento e festas sociais e 15% nos eventos corporativos. Eu adorei a condição especial e já estou querendo para o meu casamento, que está chegando. Arrasaram!

Alugar um automóvel não é uma coisa barata, então é muito legal saber que os assinantes do Clube têm essa condição especial, ainda mais com uma empresa de tradição e qualidade. A King Rent a Car está há mais de 30 anos no mercado, alugando não só veículos como transporte executivo, alinhando segurança, eficácia e qualidade. O desconto é de 20% na locação, independente da forma de pagamento. Se precisar, já sabe, né?

Se você já me segue nas redes sociais ou acompanha o blog Aline Approves, sabe que não é de hoje que estou experimentando as novidades do mercado para essa Páscoa. E lá vem uma notícia que acelerou meu coração: a Le Chocolatier vai sortear cestas super caprichadas para assinantes pelo site do Clube. Lógico que já quero saber tudo o que vai ter nessas cestas. Se você ama essa época do ano como eu, não perca tempo e participe da promoção para concorrer.

