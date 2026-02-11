Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

Conheça 10 modelos de mochilas para comprar em 2026

Confira modelos de mochilas que são tendência e veja como encontrar a opção ideal para o seu estilo

Vitória
Publicado em 11/02/2026 às 17h06
Mochilas para você conhecer em 2026. Crédito: Canva
Mochilas para você conhecer em 2026. Crédito: Canva

Seja para a escola, faculdade, trabalho, academia ou uma viagem de fim de semana, a mochila é um item indispensável no dia a dia de muitas pessoas. Mais do que um simples acessório para carregar pertences, ela se tornou parte da nossa personalidade, combinando funcionalidade, conforto e estilo.

Com tantas opções no mercado, que vão desde as super coloridas e divertidos até as mais esportivas e tecnológicas, escolher a mochila ideal requer atenção. Selecionamos 10 modelos que estão em alta, destacando marcas queridinhas e dicas para você encontrar as que combinem com a sua necessidade.

Selecionamos 10 tipos de mochilas que estão em alta, destacando marcas queridinhas e dicas para você encontrar mochilas variadas, mas que combinem com sua necessidade.

Mochila Rebecca Bonbon Sweet Dreams Crinkle Matelassê

A linha Sweet Dreams da Rebecca Bonbon continua sendo o objeto de desejo número um para quem busca um visual fashionista e delicado.

Este modelo específico é confeccionado em poliéster crinkle de alta qualidade, apresentando um matelassê exclusivo em formato de estrelas e corações que dá um toque de sofisticação ao acessório.

Além do design encantador, ela conta com compartimento acolchoado para notebook e tablet, garantindo a proteção do equipamento.

O charme final fica por conta do chaveiro de pompom e do mascote 3D da bulldog mais famosa do mundo, tornando-a perfeita para a rotina escolar ou passeios.

Mochila de Costas Rebecca Bonbon Sweet Dreams

Mochila de Costas Rebecca Bonbon Sweet Dreams

Mochila Kika California Dreams Holográfica

Para quem gosta de se destacar, a Kika California Dreams Holográfica é a escolha ideal para 2026.

Este modelo utiliza um tecido com acabamento metalizado que reflete diferentes cores conforme a luz, criando um efeito visual dinâmico e moderno.

Ela é projetada com quatro bolsos frontais de fácil acesso e dois bolsos laterais para garrafinhas, oferecendo uma organização impecável para o material escolar.

As alças são reforçadas e acolchoadas, proporcionando o conforto necessário para carregar o peso do dia a dia sem abrir mão do estilo vibrante que é marca registrada da Kika.

Mochila Costas Metalizada Holográfica Chaveiro Kika Original

Mochila Costas Metalizada Holográfica Chaveiro Kika Original

Mochila Nike Brasilia 9.5 Training Backpack

A Nike Brasilia 9.5 é um clássico que se reinventa em 2026 com materiais ainda mais resistentes e sustentáveis.

Este modelo é focado em quem tem uma rotina híbrida entre os estudos e a academia, oferecendo um compartimento principal espaçoso e bolsos externos com zíper para itens pequenos.

O grande diferencial é o bolso lateral em mesh para ventilação, ideal para guardar roupas de treino ou calçados.

Com um design minimalista e o icônico Swoosh em destaque, ela é a definição de durabilidade e funcionalidade para quem busca uma mochila robusta que aguente o tranco de uma rotina intensa.

Nike Mochila de treinamento unissex para adultos Brasilia 9,5

Nike Mochila de treinamento unissex para adultos Brasilia 9,5

Mochila Adidas Classic Adicolor 3-Stripes

A Adidas traz para 2026 a renovação da linha Adicolor, unindo o DNA esportivo da marca com uma paleta de cores moderna e urbana.

Este modelo destaca as famosas três listras laterais e é confeccionado em tecido plano de poliéster reciclado, reforçando o compromisso da marca com o meio ambiente.

Ela possui um bolso frontal com zíper e compartimentos laterais abertos, sendo extremamente leve e versátil para o uso diário.

É a mochila perfeita para quem prefere um visual clean e atemporal, combinando facilmente com qualquer look casual ou esportivo.

Mochila adidas Classic Backpack 3 Stripes - Original

Mochila adidas Classic Backpack 3 Stripes - Original

Mochila Rebecca Bonbon Holo Shine com rodinhas

Unindo a praticidade das rodas com o brilho intenso da coleção Holo Shine, este modelo da Rebecca Bonbon é ideal para quem precisa carregar muito material sem sobrecarregar as costas.

O acabamento holográfico em tons pastéis é complementado por zíperes personalizados e um amplo espaço interno que inclui divisórias para organizar cadernos e livros.

É a solução completa para estudantes que não abrem mão do glamour mesmo nos dias mais carregados.

Rebecca Bonbon Kit Mochila Escolar com Rodinha

Rebecca Bonbon Kit Mochila Escolar com Rodinha

Mochila Kika Lovers Metalizada Escolar

A linha Kika Lovers foca na delicadeza e nos detalhes que fazem a diferença, apresentando em 2026 um modelo metalizado com texturas suaves ao toque.

Esta mochila se destaca pelo seu tamanho médio, ideal para quem busca algo compacto mas eficiente para carregar o essencial.

Ela possui um compartimento secreto na parte traseira para guardar itens de valor como celular e carteira, além de alças de ombro ajustáveis que se adaptam perfeitamente ao corpo.

O design é finalizado com puxadores de zíper em formato de coração, reforçando a identidade romântica e moderna da linha.

Mochila Feminina Kika Pequena Metalizada Casual Luxo

Mochila Feminina Kika Pequena Metalizada Casual Luxo

Mochila Nike Heritage Retro Logo

Para os amantes do estilo vintage, a Nike Heritage com o logo retrô é uma das grandes tendências de 2026.

Este modelo resgata a estética dos anos 90 com cores contrastantes e o logotipo clássico da Nike, oferecendo um visual autêntico para o ambiente universitário.

Apesar do visual nostálgico, ela conta com tecnologia moderna, como o painel traseiro acolchoado e alças ergonômicas que distribuem o peso de forma equilibrada.

É uma mochila que une história e inovação, sendo uma peça-chave para quem quer adicionar um toque de originalidade ao seu estilo pessoal.

Mochila Heritage Backpack NIKEUnisex Adulto

Mochila Heritage Backpack NIKEUnisex Adulto

Mochila Adidas Power VI Heavy-Duty

Se a sua necessidade é resistência extrema, a Adidas Power VI é o modelo que você deve conhecer.

Projetada para suportar cargas pesadas, ela possui tiras de compressão laterais que mantêm o conteúdo estável e seguro durante o movimento.

A base é revestida com um material impermeável e altamente durável, protegendo a mochila contra o desgaste em superfícies ásperas.

Com compartimentos específicos para notebook e uma organização interna inteligente, ela é a escolha preferida de estudantes universitários e profissionais que precisam de um acessório que não os deixe na mão.

Mochila Adidas Power VIII 26 Litros

Mochila Adidas Power VIII 26 Litros

Mochila Kika Glitter Shine com compartimento para notebook

A Kika Glitter Shine traz o brilho das lantejoulas de forma sofisticada e resistente para a coleção de 2026.

Diferente de modelos comuns, o glitter desta mochila é selado sob uma camada protetora, garantindo que o brilho permaneça intacto por muito mais tempo.

Ela é equipada com um compartimento interno acolchoado que acomoda notebooks de até 15 polegadas, unindo a estética lúdica com a necessidade profissional.

É uma excelente opção para quem quer transitar entre a escola e o trabalho com um acessório que esbanja personalidade e cuidado com os equipamentos eletrônicos.

Mochila Feminina Kika Glitter Juvenil Notebook Escolar Costa

Mochila Feminina Kika Glitter Juvenil Notebook Escolar Costa

Mochila Nike Elemental Premium

Fechando a lista, a Nike Elemental Premium oferece uma experiência de uso superior com foco total no conforto.

Este modelo possui alças de ombro com tecnologia de amortecimento que reduz a pressão nos ombros, mesmo quando a mochila está cheia.

O design conta com múltiplos bolsos externos de fácil acesso, permitindo que você encontre chaves, fones de ouvido e celular rapidamente.

Com um acabamento em tecido de alta densidade e cores sóbrias, ela é a mochila ideal para quem busca um acessório de alta qualidade que combine com um estilo de vida ativo e organizado.

Nike Mochila esportiva Elemental

Nike Mochila esportiva Elemental

Veja também

Volta às aulas: produtos e técnicas que facilitam a limpeza dos calçados, mochila e lancheira!
Volta às aulas: veja a importância da inclusão de crianças com deficiência visual nas escolas
Volta às aulas: 9 livros para crianças e educadores

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Mochila

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.