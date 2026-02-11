Conheça 10 modelos de mochilas para comprar em 2026

Seja para a escola, faculdade, trabalho, academia ou uma viagem de fim de semana, a mochila é um item indispensável no dia a dia de muitas pessoas. Mais do que um simples acessório para carregar pertences, ela se tornou parte da nossa personalidade, combinando funcionalidade, conforto e estilo.
Com tantas opções no mercado, que vão desde as super coloridas e divertidos até as mais esportivas e tecnológicas, escolher a mochila ideal requer atenção. Selecionamos 10 modelos que estão em alta, destacando marcas queridinhas e dicas para você encontrar as que combinem com a sua necessidade.
Selecionamos 10 tipos de mochilas que estão em alta, destacando marcas queridinhas e dicas para você encontrar mochilas variadas, mas que combinem com sua necessidade.
Mochila Rebecca Bonbon Sweet Dreams Crinkle Matelassê
A linha Sweet Dreams da Rebecca Bonbon continua sendo o objeto de desejo número um para quem busca um visual fashionista e delicado.
Este modelo específico é confeccionado em poliéster crinkle de alta qualidade, apresentando um matelassê exclusivo em formato de estrelas e corações que dá um toque de sofisticação ao acessório.
Além do design encantador, ela conta com compartimento acolchoado para notebook e tablet, garantindo a proteção do equipamento.
O charme final fica por conta do chaveiro de pompom e do mascote 3D da bulldog mais famosa do mundo, tornando-a perfeita para a rotina escolar ou passeios.
Mochila Kika California Dreams Holográfica
Para quem gosta de se destacar, a Kika California Dreams Holográfica é a escolha ideal para 2026.
Este modelo utiliza um tecido com acabamento metalizado que reflete diferentes cores conforme a luz, criando um efeito visual dinâmico e moderno.
Ela é projetada com quatro bolsos frontais de fácil acesso e dois bolsos laterais para garrafinhas, oferecendo uma organização impecável para o material escolar.
As alças são reforçadas e acolchoadas, proporcionando o conforto necessário para carregar o peso do dia a dia sem abrir mão do estilo vibrante que é marca registrada da Kika.
Mochila Nike Brasilia 9.5 Training Backpack
A Nike Brasilia 9.5 é um clássico que se reinventa em 2026 com materiais ainda mais resistentes e sustentáveis.
Este modelo é focado em quem tem uma rotina híbrida entre os estudos e a academia, oferecendo um compartimento principal espaçoso e bolsos externos com zíper para itens pequenos.
O grande diferencial é o bolso lateral em mesh para ventilação, ideal para guardar roupas de treino ou calçados.
Com um design minimalista e o icônico Swoosh em destaque, ela é a definição de durabilidade e funcionalidade para quem busca uma mochila robusta que aguente o tranco de uma rotina intensa.
Mochila Adidas Classic Adicolor 3-Stripes
A Adidas traz para 2026 a renovação da linha Adicolor, unindo o DNA esportivo da marca com uma paleta de cores moderna e urbana.
Este modelo destaca as famosas três listras laterais e é confeccionado em tecido plano de poliéster reciclado, reforçando o compromisso da marca com o meio ambiente.
Ela possui um bolso frontal com zíper e compartimentos laterais abertos, sendo extremamente leve e versátil para o uso diário.
É a mochila perfeita para quem prefere um visual clean e atemporal, combinando facilmente com qualquer look casual ou esportivo.
Mochila Rebecca Bonbon Holo Shine com rodinhas
Unindo a praticidade das rodas com o brilho intenso da coleção Holo Shine, este modelo da Rebecca Bonbon é ideal para quem precisa carregar muito material sem sobrecarregar as costas.
O acabamento holográfico em tons pastéis é complementado por zíperes personalizados e um amplo espaço interno que inclui divisórias para organizar cadernos e livros.
É a solução completa para estudantes que não abrem mão do glamour mesmo nos dias mais carregados.
Mochila Kika Lovers Metalizada Escolar
A linha Kika Lovers foca na delicadeza e nos detalhes que fazem a diferença, apresentando em 2026 um modelo metalizado com texturas suaves ao toque.
Esta mochila se destaca pelo seu tamanho médio, ideal para quem busca algo compacto mas eficiente para carregar o essencial.
Ela possui um compartimento secreto na parte traseira para guardar itens de valor como celular e carteira, além de alças de ombro ajustáveis que se adaptam perfeitamente ao corpo.
O design é finalizado com puxadores de zíper em formato de coração, reforçando a identidade romântica e moderna da linha.
Mochila Nike Heritage Retro Logo
Para os amantes do estilo vintage, a Nike Heritage com o logo retrô é uma das grandes tendências de 2026.
Este modelo resgata a estética dos anos 90 com cores contrastantes e o logotipo clássico da Nike, oferecendo um visual autêntico para o ambiente universitário.
Apesar do visual nostálgico, ela conta com tecnologia moderna, como o painel traseiro acolchoado e alças ergonômicas que distribuem o peso de forma equilibrada.
É uma mochila que une história e inovação, sendo uma peça-chave para quem quer adicionar um toque de originalidade ao seu estilo pessoal.
Mochila Adidas Power VI Heavy-Duty
Se a sua necessidade é resistência extrema, a Adidas Power VI é o modelo que você deve conhecer.
Projetada para suportar cargas pesadas, ela possui tiras de compressão laterais que mantêm o conteúdo estável e seguro durante o movimento.
A base é revestida com um material impermeável e altamente durável, protegendo a mochila contra o desgaste em superfícies ásperas.
Com compartimentos específicos para notebook e uma organização interna inteligente, ela é a escolha preferida de estudantes universitários e profissionais que precisam de um acessório que não os deixe na mão.
Mochila Kika Glitter Shine com compartimento para notebook
A Kika Glitter Shine traz o brilho das lantejoulas de forma sofisticada e resistente para a coleção de 2026.
Diferente de modelos comuns, o glitter desta mochila é selado sob uma camada protetora, garantindo que o brilho permaneça intacto por muito mais tempo.
Ela é equipada com um compartimento interno acolchoado que acomoda notebooks de até 15 polegadas, unindo a estética lúdica com a necessidade profissional.
É uma excelente opção para quem quer transitar entre a escola e o trabalho com um acessório que esbanja personalidade e cuidado com os equipamentos eletrônicos.
Mochila Nike Elemental Premium
Fechando a lista, a Nike Elemental Premium oferece uma experiência de uso superior com foco total no conforto.
Este modelo possui alças de ombro com tecnologia de amortecimento que reduz a pressão nos ombros, mesmo quando a mochila está cheia.
O design conta com múltiplos bolsos externos de fácil acesso, permitindo que você encontre chaves, fones de ouvido e celular rapidamente.
Com um acabamento em tecido de alta densidade e cores sóbrias, ela é a mochila ideal para quem busca um acessório de alta qualidade que combine com um estilo de vida ativo e organizado.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.