Conheça 10 modelos de mochilas para comprar em 2026

Seja para a escola, faculdade, trabalho, academia ou uma viagem de fim de semana, a mochila é um item indispensável no dia a dia de muitas pessoas. Mais do que um simples acessório para carregar pertences, ela se tornou parte da nossa personalidade, combinando funcionalidade, conforto e estilo.

Com tantas opções no mercado, que vão desde as super coloridas e divertidos até as mais esportivas e tecnológicas, escolher a mochila ideal requer atenção. Selecionamos 10 modelos que estão em alta, destacando marcas queridinhas e dicas para você encontrar as que combinem com a sua necessidade.

Mochila Rebecca Bonbon Sweet Dreams Crinkle Matelassê

A linha Sweet Dreams da Rebecca Bonbon continua sendo o objeto de desejo número um para quem busca um visual fashionista e delicado.

Este modelo específico é confeccionado em poliéster crinkle de alta qualidade, apresentando um matelassê exclusivo em formato de estrelas e corações que dá um toque de sofisticação ao acessório.

Além do design encantador, ela conta com compartimento acolchoado para notebook e tablet, garantindo a proteção do equipamento.

O charme final fica por conta do chaveiro de pompom e do mascote 3D da bulldog mais famosa do mundo, tornando-a perfeita para a rotina escolar ou passeios.

Mochila Kika California Dreams Holográfica

Para quem gosta de se destacar, a Kika California Dreams Holográfica é a escolha ideal para 2026.

Este modelo utiliza um tecido com acabamento metalizado que reflete diferentes cores conforme a luz, criando um efeito visual dinâmico e moderno.

Ela é projetada com quatro bolsos frontais de fácil acesso e dois bolsos laterais para garrafinhas, oferecendo uma organização impecável para o material escolar.

As alças são reforçadas e acolchoadas, proporcionando o conforto necessário para carregar o peso do dia a dia sem abrir mão do estilo vibrante que é marca registrada da Kika.

Mochila Nike Brasilia 9.5 Training Backpack

A Nike Brasilia 9.5 é um clássico que se reinventa em 2026 com materiais ainda mais resistentes e sustentáveis.

Este modelo é focado em quem tem uma rotina híbrida entre os estudos e a academia, oferecendo um compartimento principal espaçoso e bolsos externos com zíper para itens pequenos.

O grande diferencial é o bolso lateral em mesh para ventilação, ideal para guardar roupas de treino ou calçados.

Com um design minimalista e o icônico Swoosh em destaque, ela é a definição de durabilidade e funcionalidade para quem busca uma mochila robusta que aguente o tranco de uma rotina intensa.

Mochila Adidas Classic Adicolor 3-Stripes

A Adidas traz para 2026 a renovação da linha Adicolor, unindo o DNA esportivo da marca com uma paleta de cores moderna e urbana.

Este modelo destaca as famosas três listras laterais e é confeccionado em tecido plano de poliéster reciclado, reforçando o compromisso da marca com o meio ambiente.

Ela possui um bolso frontal com zíper e compartimentos laterais abertos, sendo extremamente leve e versátil para o uso diário.

É a mochila perfeita para quem prefere um visual clean e atemporal, combinando facilmente com qualquer look casual ou esportivo.

Mochila Rebecca Bonbon Holo Shine com rodinhas

Unindo a praticidade das rodas com o brilho intenso da coleção Holo Shine, este modelo da Rebecca Bonbon é ideal para quem precisa carregar muito material sem sobrecarregar as costas.

O acabamento holográfico em tons pastéis é complementado por zíperes personalizados e um amplo espaço interno que inclui divisórias para organizar cadernos e livros.

É a solução completa para estudantes que não abrem mão do glamour mesmo nos dias mais carregados.

Mochila Kika Lovers Metalizada Escolar

A linha Kika Lovers foca na delicadeza e nos detalhes que fazem a diferença, apresentando em 2026 um modelo metalizado com texturas suaves ao toque.

Esta mochila se destaca pelo seu tamanho médio, ideal para quem busca algo compacto mas eficiente para carregar o essencial.

Ela possui um compartimento secreto na parte traseira para guardar itens de valor como celular e carteira, além de alças de ombro ajustáveis que se adaptam perfeitamente ao corpo.

O design é finalizado com puxadores de zíper em formato de coração, reforçando a identidade romântica e moderna da linha.

Mochila Nike Heritage Retro Logo

Para os amantes do estilo vintage, a Nike Heritage com o logo retrô é uma das grandes tendências de 2026.

Este modelo resgata a estética dos anos 90 com cores contrastantes e o logotipo clássico da Nike, oferecendo um visual autêntico para o ambiente universitário.

Apesar do visual nostálgico, ela conta com tecnologia moderna, como o painel traseiro acolchoado e alças ergonômicas que distribuem o peso de forma equilibrada.

É uma mochila que une história e inovação, sendo uma peça-chave para quem quer adicionar um toque de originalidade ao seu estilo pessoal.

Mochila Adidas Power VI Heavy-Duty

Se a sua necessidade é resistência extrema, a Adidas Power VI é o modelo que você deve conhecer.

Projetada para suportar cargas pesadas, ela possui tiras de compressão laterais que mantêm o conteúdo estável e seguro durante o movimento.

A base é revestida com um material impermeável e altamente durável, protegendo a mochila contra o desgaste em superfícies ásperas.

Com compartimentos específicos para notebook e uma organização interna inteligente, ela é a escolha preferida de estudantes universitários e profissionais que precisam de um acessório que não os deixe na mão.

Mochila Kika Glitter Shine com compartimento para notebook

A Kika Glitter Shine traz o brilho das lantejoulas de forma sofisticada e resistente para a coleção de 2026.

Diferente de modelos comuns, o glitter desta mochila é selado sob uma camada protetora, garantindo que o brilho permaneça intacto por muito mais tempo.

Ela é equipada com um compartimento interno acolchoado que acomoda notebooks de até 15 polegadas, unindo a estética lúdica com a necessidade profissional.

É uma excelente opção para quem quer transitar entre a escola e o trabalho com um acessório que esbanja personalidade e cuidado com os equipamentos eletrônicos.

Mochila Nike Elemental Premium

Fechando a lista, a Nike Elemental Premium oferece uma experiência de uso superior com foco total no conforto.

Este modelo possui alças de ombro com tecnologia de amortecimento que reduz a pressão nos ombros, mesmo quando a mochila está cheia.

O design conta com múltiplos bolsos externos de fácil acesso, permitindo que você encontre chaves, fones de ouvido e celular rapidamente.

Com um acabamento em tecido de alta densidade e cores sóbrias, ela é a mochila ideal para quem busca um acessório de alta qualidade que combine com um estilo de vida ativo e organizado.

