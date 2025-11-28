Confira cupons do Mercado Livre para aproveitar a Black Friday

Black Friday no Mercado Livre, cupons disponíveis para todos. Crédito: Site do Mercado Livre

A Black Friday do Mercado Livre não é feita apenas de ofertas na vitrine. O verdadeiro segredo para economizar está nos cupons de desconto que a plataforma libera ao longo da data. Esqueça a ideia de que o desconto é só no preço final: aproveite os códigos promocionais que podem ser aplicados no carrinho, garantindo uma economia extra na sua compra.

Cupons do Mercado Livre por categoria

Fique de olho nos cupons por categoria, que são o grande destaque. Por exemplo, você pode encontrar R$ 50 OFF em Construção (compra mínima R$ 349), R$ 70 OFF Para o seu Lar (compra mínima R$ 399) ou R$ 100 OFF em Áudio (compra mínima R$ 1.299). Além disso, há os descontos progressivos (quanto mais você compra, mais economiza) e os códigos de uso único que aparecem nas Ofertas Relâmpago. A chave é ter o produto na wishlist e ser rápido para aplicar o cupom antes que o limite de usos se esgote.

Para aproveitar ao máximo, a estratégia é simples: cadastre-se no Mercado Livre, mantenha o aplicativo atualizado e ative as notificações. Os cupons são liberados em horários estratégicos e muitos deles são válidos apenas para produtos selecionados, exigindo que você clique em "Aplicar" na página da oferta. Além dos cupons de valor (R$ 50, R$ 100, etc.), procure pelos códigos que oferecem frete grátis ou parcelamento estendido, pois eles podem ser o diferencial para fechar a compra daquele item de maior valor.

E para garantir que você não perca nenhum desses códigos de ouro, a dica final é acompanhar quem está monitorando as ofertas em tempo real. É aqui que entra o nosso grupo de achadinhos! Enquanto você foca na sua lista, nós fazemos o trabalho pesado de caçar, testar e compartilhar os melhores cupons do Mercado Livre assim que eles são liberados. Se você quer ter acesso a esses cupons exclusivos e achados que realmente valem a pena na Black Friday, venha fazer parte da nossa comunidade e transforme sua economia em realidade.

