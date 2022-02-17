5 dicas de lanches rápidos para o dia a dia

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Na correria do dia a dia, as vezes a gente até esquece de se alimentar. Como saco vazio não para em pé, é importante sempre estar preparado com um lanche na bolsa ou na mochila para não ficar sem nada no estômago. Quem não é muito experiente na cozinha ou não gosta de perder tempo com receitas mais elaboradas, a dica é investir em refeições rápidas, mas equilibradas.

Isso porque com um cardápio e um intervalo entre refeições balanceados é possível melhorar a memória, o humor e até o sistema imunológico. Além de reduzir o cansaço, o estresse e auxiliar em um envelhecimento saudável.

Mas é claro que nem sempre é possível tirar um tempo da rotina para investir em uma alimentação regrada. Portanto, para quem busca comer bem, a saída são os lanches práticos que ajudam a controlar a fome.

"Durante o preparo é preciso considerar a qualidade dos alimentos, nutrientes, sabor e tudo isso, aliado à praticidade. Como lanche rápido, recomendamos o kibe assado, a esfiha de carne, coalhada e homus. Temos também biscoitos proteicos e frutas secas, como as deliciosas tâmaras" Isabella Costa - afirma a sócia do Empório Turkzoo, parceiro do Clube A Gazeta,

De acordo com a chef Patrícia Santos Neves, do Empório Joaquim, outro parceiro do Clube A Gazeta, o preparo de sanduíches com os pães do local é uma ótima ideia. Já que a fermentação é 100% natural e pode acompanhar os patês e antepastos da casa.

"Para viagens mais longas recomendo produtos não perecíveis como os nossos pães, croissant tradicional, Torta de Banana com aveia para quem prefere algo doce e leve. E também para viagens de até 8hs recomendamos levar nossos produtos em bolsa térmica" Patrícia - Afirma

A chef de cozinha e empresária da Delicatus Empório, parceira do Clube A Gazeta, Raissa Furieri Franzotti, também recomenda levar uma boa bolsa térmica com frutas, sanduíches naturais, sucos e, principalmente, água.

"Na Delicatus temos snacks, como amêndoas defumadas, mix de frutas secas e castanhas, noz pecan agridoce, castanha de caju. Temos também o café drip coffee, que é muito prático para preparar com uma caneca e água quente, entre um trabalho e outro. Além de kombuchá, bolos, pães de queijo, pizzas e afins bem práticos de preparar em ambientes sem muita estrutura de cozinha, como em um escritório" Raissa - Afirma

Pensando nisso, preparamos cinco dicas de lanches rápidos para o dia a dia. Confira:

Pães artesanais Práticos e personalizáveis, os sanduíches naturais agradam a maioria das pessoas em geral. Por isso, são ótimas dicas de lanches rápidos para se ter na bolsa e comer no intervalo do café ou levar para alguma viagem mais longa. Nada de leite condensado ou creme de leite por aqui. Para manter a opção saudável, é preciso manter a salada a mais colorida possível com diferentes tipos de frutas. Quem está correndo de fritura, pode investir nos lanches assados do Empório Turkzoo. Além de pães, queijos, vinhos, geleias e massas, os assinantes do Clube A Gazeta ganham 15% de desconto em cima do valor da conta. O café da tarde sempre combina com um patê especial ou antepasto. Na Delicatus Empório, quem faz parte do Clube A Gazeta ganha 10% de desconto na conta total e ainda pode encontrar deliciosos molhos, massas, vinhos e queijos para completar a refeição. Produtos artesanais também são ótimas pedidas. No Empório Joaquim é possível encontrar um espaço para quem quer dar uma pausa na rotina agitada e produtos de qualidade. Assinantes do Clube A Gazeta ganham 5% de desconto nos produtos e em toda a loja.

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