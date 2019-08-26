Charge sobre a Terceira Ponte faz 30 anos e continua atual

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 10:49
- Atualizado há 6 anos
Há exatos 30 anos, o cartunista Janc publicou uma charge em A Gazeta em que mostrava uma tartaruga atravessando a Terceira Ponte. Era uma óbvia referência aos longos anos que se passaram até a via ser inaugurada.
Esse desenho, entretanto, continua mais atual do que nunca. Afinal, atravessar a Terceira Ponte é um exercício diário de paciência devido ao grande volume de tráfego e os engarrafamentos.
A única coisa rápida atualmente são as promessas oficiais de mais mobilidade na principal ligação entre Vila Velha e Vitória. Tão rápida que passa e a gente não percebe nada e acaba esquecendo.
