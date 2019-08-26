Home
>
Colunistas
>
Charge sobre a Terceira Ponte faz 30 anos e continua atual

Charge sobre a Terceira Ponte faz 30 anos e continua atual

O cartunista Janc publicou uma charge em que mostrava uma tartaruga atravessando a Terceira Ponte, e continua mais atual do que nunca

Imagem de perfil de Leonel Ximenes

Leonel Ximenes

Colunista / [email protected]

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 10:49

 - Atualizado há 6 anos

Há exatos 30 anos, o cartunista Janc publicou uma charge em A Gazeta em que mostrava uma tartaruga atravessando a Terceira Ponte. Era uma óbvia referência aos longos anos que se passaram até a via ser inaugurada.

Recomendado para você

Governador foi questionado sobre movimentações pré-eleitorais do aliado

'Não foi pra mim', diz Arnaldinho sobre recado de Casagrande

Prefeito de Vitória é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Aliança com o PSD de Kassab está no radar

Pazolini e Kassab se encontram e aliado de Hartung exorta: 'Que venha 2026!'

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Esse desenho, entretanto, continua mais atual do que nunca. Afinal, atravessar a Terceira Ponte é um exercício diário de paciência devido ao grande volume de tráfego e os engarrafamentos.

A única coisa rápida atualmente são as promessas oficiais de mais mobilidade na principal ligação entre Vila Velha e Vitória. Tão rápida que passa e a gente não percebe nada e acaba esquecendo.

> Terceira Ponte: vamos continua pagando pedágio?

> Contrato da Terceira Ponte chega ao fim com dívidas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais