Charge sobre a Terceira Ponte faz 30 anos e continua atual

O cartunista Janc publicou uma charge em que mostrava uma tartaruga atravessando a Terceira Ponte, e continua mais atual do que nunca

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 10:49 - Atualizado há 6 anos

Há exatos 30 anos, o cartunista Janc publicou uma charge em A Gazeta em que mostrava uma tartaruga atravessando a Terceira Ponte. Era uma óbvia referência aos longos anos que se passaram até a via ser inaugurada.

Esse desenho, entretanto, continua mais atual do que nunca. Afinal, atravessar a Terceira Ponte é um exercício diário de paciência devido ao grande volume de tráfego e os engarrafamentos.

A única coisa rápida atualmente são as promessas oficiais de mais mobilidade na principal ligação entre Vila Velha e Vitória. Tão rápida que passa e a gente não percebe nada e acaba esquecendo.

