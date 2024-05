Por que a regularização do imóvel é importante?

Cerca de 50% dos imóveis no Brasil têm algum tipo de irregularidade, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional em 2019. Crédito: Shutterstock

A questão da regularização dos imóveis ficou em alta em muitas regiões justamente pela falta de profissionais qualificados na área e a necessidade de organização por todos os estados em relação aos imóveis urbanos e rurais.



Até hoje, temos muitos mitos sobre o tema, devido à falta de alinhamento das informações dos órgãos e cartórios cadastrais com a integração dos profissionais, mas o fato é que a regularização imobiliária é uma necessidade pelos seguintes fatores:

1. Aumento da percepção de valor do imóvel no mercado:

Compradores pesquisam e analisam as documentações antes de fecharem seus negócios. Quando existe alguma irregularidade junto aos órgãos e cartórios, costuma ser uma objeção da venda.

2. Segurança jurídica na organização dos imóveis

Enquanto o imóvel não estiver no nome do dono atual enquanto proprietário, as dívidas dos demais donos que ainda estiverem relacionados como proprietários podem chegar a criar gravames, penhoras, leilão ou indisponibilidades.

3. Venda mais rápida

A documentação é um dos critérios para avaliação do imóvel no mercado em qualquer região e permite que o comprador tenha acesso ao financiamento imobiliário.

Além disso, os imóveis 100% regularizados são considerados mais vantajosos para estrangeiros pela possibilidade de autorização de residência no país e maior abertura para negócios.

4. Possibilidade de Financiamento bancário, créditos rurais e imóvel em garantia de negócios

Isso garante que os empresários tenham mais oportunidades no mercado com mais produtos financeiros disponíveis para investimento no negócio.

5. Agilidade no planejamento imobiliário e sucessório:

Imóveis irregulares demoram a ser vendidos. E, quanto mais irregularidades, mais difícil se torna a organização completa do patrimônio para o inventário e a sua organização sucessória. Tudo isso torna o procedimento mais demorado.

A regularização imobiliária funciona de acordo com o interesse do cliente e a história imóvel. Por isso, a análise dos documentos é necessária para validar as informações da vida real em relação aos cadastros. Alguns documentos iniciais para a análise são:

Imóvel urbano

Cartório de Imóveis: Descrição correta do imóvel, nome na matrícula com o negócio jurídico, ausência de penhora de ações judiciais tributárias, trabalhistas ou cíveis, usufruto ou indisponibilidade.



Prefeitura: Análise do projeto arquitetônico de acordo com os parâmetros urbanísticos e ambientais, dados cadastrais do IPTU, averbação de licença de obra, averbação de habite-se, averbação de Certidão de obras.

Análise do projeto arquitetônico de acordo com os parâmetros urbanísticos e ambientais, dados cadastrais do IPTU, averbação de licença de obra, averbação de habite-se, averbação de Certidão de obras. Receita Federal: Lançamento e regularização de INSS de obras.

Lançamento e regularização de INSS de obras. Se for condomínio: Memorial de incorporação e convenção condominial.

Memorial de incorporação e convenção condominial. Se for loteamento: Projeto e registro do loteamento.

Imóvel rural Incra: Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e certificação de georreferenciamento.

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e certificação de georreferenciamento. Receita Federal: Declaração e Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

Declaração e Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Cartório de imóveis: Descrição correta do imóvel, nome na matrícula com o negócio jurídico, ausência de penhora de ações judiciais tributárias, trabalhistas ou cíveis, usufruto ou indisponibilidade.

Descrição correta do imóvel, nome na matrícula com o negócio jurídico, ausência de penhora de ações judiciais tributárias, trabalhistas ou cíveis, usufruto ou indisponibilidade. IBAMA: Ato Declaratório Ambiental (ADA).

Ato Declaratório Ambiental (ADA). Meio Ambiente: Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Cadastro Ambiental Rural (CAR). Se for condomínio: Memorial de incorporação e convenção condominial.

Memorial de incorporação e convenção condominial. Se for loteamento: Projeto e registro do loteamento.

É importante destacar que não existe procedimento “receita de bolo”. A verdade é que cada situação demanda um conjunto de etapas diferentes. Por isso, a primeira etapa é esse estudo sobre todas as informações.

A partir de uma análise integrada dessas informações, conseguimos verificar quais possíveis soluções são necessárias para o projeto de regularização do imóvel.

O projeto de regularização de um imóvel, empreendimento ou condomínio pode se relacionar com diferentes profissionais: advocacia, engenharia, arquitetura e contabilidade.

Deixo aqui alguns exemplos de soluções para a regularização de imóveis:

Escrituração e registro.

Usucapião.

Adjudicação compulsória.

Inventário.

Divórcio.

Extinção de usufruto.

Baixa de hipoteca, penhoras, indisponibilidades e demais gravames.

Instituição de condomínio, convenção e regimento interno.

Atualização e regularização de todos cadastros necessários para o imóvel rural.

Atualização de cadastro imobiliário urbano junto à prefeitura e cartório de imóveis.

Averbação de habite-se e licença de obras.

Loteamento.

Desmembramento ou desdobro.

Retificação de área.

Memorial de incorporação.

Regularização de INSS de obras, IPTU e demais tributos.

Regularização de empresa: alvará de funcionamento, licença sanitária, segurança de Incêndio, registro de marca.

Ter a documentação do imóvel totalmente regularizada é importante para a organização das cidades, transparência e segurança dos negócios imobiliários, bem como o próprio dono e seus herdeiros.

O grande ponto é que é um investimento a ser calculado, assim como qualquer outro movimento no mercado imobiliário que demanda planejamento e organização.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

