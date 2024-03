O papel das mulheres em diferentes profissões do mercado imobiliário

Thais Roseno, Aline Chisté e Luana Gomes: mulheres conquistam cada vez mais espaço no mercado imobiliário. Crédito: Reprodução

Hoje, temos muitos golpes, crimes e prejuízos justamente por falta de assessoria dos profissionais especializados em determinadas situações dentro do mercado imobiliário. Por exemplo, um advogado no mercado imobiliário possui um papel multidisciplinar em sua assessoria, como:



Zelar pela análise da legislação adequada ao caso;

Verificar a gestão de risco de multas administrativas, crimes imobiliários ou ambientais e tributos;



Estudar de forma aprofundada sobre a documentação do imóvel, terreno ou condomínio;



Construir as melhores cláusulas contratuais para segurança do cliente;



Orientar a correta assessoria das demais profissões;



Garantir a direção da segurança da habitação em obras e empreendimentos;



Direcionar o melhor relacionamento entre os parceiros, profissionais e clientes por meio de ferramentas jurídicas, comunicação e negociação.



Cada profissão possui as suas particularidades na prática. Por isso, é importante trazer mais detalhes sobre as profissões do mercado imobiliário. Sendo assim, convidei três mulheres capixabas para responderem algumas perguntas sobre a atuação e os desafios como corretora, arquiteta e engenheira em comemoração ao Mês da Mulher.

Eu, como uma jovem advogada gestora de um escritório de advocacia especializado no mercado imobiliário, vejo os desafios em relação à mulher no mercado imobiliário e na construção civil. Todos os dias pensamos sobre detalhes de comportamento e roupa para nos protegermos de assédio sexual, moral e outras violências em um mercado ainda bem masculinizado. Ainda temos muitos subjulgamentos por idade e sexo feminino, por exemplo.

Felizmente, vemos uma crescente demanda de mulheres que se preocupam e se organizam na gestão de seus próprios imóveis. São mães, filhas, viúvas, sobrinhas e netas que cada vez mais buscam informações sobre a forma de gerir e construir o seu próprio patrimônio em várias fases da vida. Temos a busca do primeiro imóvel, o momento de um divórcio e até mesmo acompanhamento de um inventário familiar.

Além disso, contamos com uma maior legislação de proteção aos direitos das mulheres em nossa atuação profissional e por ser mulher. Um exemplo importante e recente para as mulheres no mercado de trabalho é a Lei 14.457/2022. O Programa Emprega + mulheres estabelece medidas de inserção e manutenção de mulheres no mercado de trabalho por meio de ferramentas de compliance antiassédio e outras violências contra mulher.

Que neste mês de comemoração das mulheres, tenhamos cada vez um olhar mais empático para cada história pessoal de cada mulher em sua atuação no mercado imobiliário.

Agora, vamos conhecer um pouco mais dos relatos de mulheres da corretagem, arquitetura e engenharia:

Thais Roseno (@thaisrosenocorretora)

Thais Roseno, de 27 anos, é corretora de imóveis, formada em Técnico em Transações Imobiliárias e graduanda em Direito. Crédito: Arquivo Pessoal

"Thais Roseno, 27 anos, formada em Técnico em Transações Imobiliárias e graduanda em Direito, corretora de imóveis especialista no Programa Minha Casa Minha Vida, minha paixão é criar oportunidades e transformar vidas através da conquista do lar próprio. Com expertise e comprometimento, estou moldando o futuro da habitação no Brasil e inspirando mulheres no setor imobiliário."

Confira abaixo as respostas de Thais Roseno:

1) Qual é o papel de sua profissão?

"O papel fundamental da minha profissão é intermediar a compra de imóveis, auxiliando famílias na escolha do imóvel que atenda as necessidades de moradia e financeiras. Além de facilitar o acesso ao crédito bancário, registro do imóvel, até a entrega das chaves."

2) Quais especialidades você conhece e qual você atua ?

"Especializada em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, atuo principalmente em encontrar soluções habitacionais que se encaixem nas condições e necessidades específicas dos clientes, proporcionando oportunidades únicas e a realização do sonho da casa própria."

3) O que a sua profissão pode proporcionar de segurança no mercado imobiliário?

"Ter um profissional especialista e transparente a frente de uma transação imobiliária faz toda diferença para uma compra/venda saudável e segura."

4) Quais são os desafios que você vê enquanto mulher em sua profissão?

"Como mulher na profissão, os desafios incluem superar estereótipos de gênero e garantir o reconhecimento justo no mercado, mas vejo isso como uma oportunidade para inspirar outras mulheres no setor."

Aline Chisté (@alinechiste.arq)

Aline Chisté, de 29 anos, é arquiteta e urbanista e empreendedora há quatro anos. Crédito: Arquivo Pessoal

"Tenho 29 anos, sou formada em arquitetura e urbanismo e sou empreendedora há quatro anos. Apaixonada por ser capaz de transformar espaços comuns em lugares singulares, palco para se viver e contar histórias."

Confira abaixo as respostas de Aline Chisté:

1) Qual é o papel de sua profissão?

"Transformas espaços comuns, frios e disfuncionais em ambientes singulares, personalizados, aconchegantes e úteis, trazendo motivação e praticidade para a rotina dos nossos clientes."

2) Quais especialidades você conhece e qual você atua ?

"Somos especializados em reformas de interiores em residências, visando trazer aconchego e serenidade em meio ao caos urbano. As nossas propostas se traduzem no uso de materiais e tons mais naturais e formas mais curvas e suaves."

3) O que a sua profissão pode proporcionar de segurança no mercado imobiliário?

"A nossa profissão traz soluções particulares para a rotina e preferências de cada cliente. Isso explora o desejo humano de ser valorizado e visto como um ser único e particular. Incentivando assim a compra e investimento em apartamentos."

4) Quais são os desafios que você vê enquanto mulher em sua profissão?

"Entendo que é me posicionar e ser respeitada no contexto de obra, em que se trata de um contexto majoritariamente masculino e de maior idade. Ser jovem e mulher costumava ser uma questão, mas, hoje, não émais."

Luana Gomes (@luanarmando)

Luana Gomes, de 38 anos, é formada em engenharia civil e atua como coordenadora de obra. Crédito: Arquivo Pessoal

"Sou Luana Gomes, tenho 38 anos, casada, tenho dois filhos, Analu, de 5 anos, e Armandinho, de 6 anos. Amo minha casa, roça, crossfit e festa. Fiz técnico em Edificações e iniciei na construção civil em 2006. Em 2015, me formei em Engenharia Civil e atuo como coordenadora de obra de uma construtora do ES. Amo essa transformação que é a construção, onde um terreno vazio resulta em um condomínio cheio de vida e sonhos. Gerir pessoas é outra paixão, haja vista que quando você cuida o resultado vem, com leveza e qualidade."

Confira abaixo as respostas de Luana Gomes:

1) Qual o papel da sua profissão?

"Meu papel é fazer a gestão dos processos construtivos, com qualidade, no prazo e custo. Mas a principal é administrar pessoas para garantir a entrega dos sonhos para nossos clientes."

2) Quais especialidades você conhece e qual você atua?

"Sou engenheira civil e atuo como coordenadora de obra em uma construtora do ES.

3) O que sua profissão pode proporcionar de segurança no mercado imobiliário?

"Minha profissão contribui com o combate ao déficit imobiliário brasileiro, que hoje está em torno de 5,8 milhões de moradias. Diariamente contribuo para diminuir esse número. Além de manter e gerar novos empregos, também contribuímos socialmente para o desenvolvimento das comunidades, como o comércio ao redor das construções."

4) Quais são os desafios que você vê enquanto mulher em sua profissão?

"Lidar com pessoas é uma arte, que amo desafiar. Mesmo sendo uma área majoritariamente masculina, nós mulheres temos conquistado nosso espaço, com muito respeito e prestígio."

