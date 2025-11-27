Carlos Roxo
É engenheiro ambiental, sócio da Maker Sustentabilidade

Será o homem o sapo da lenda frente ao aquecimento global?

Na COP30, os delegados precisaram equilibrar-se entre não romper um multilateralismo em crise e definir um conjunto de medidas que reduzissem os riscos ao futuro da humanidade

Vitória
Publicado em 27/11/2025 às 05h00


