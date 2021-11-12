Palmas não bastam, trabalhadores da saúde também merecem abono

Com as recentes mudanças na legislação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) , dos recursos que são destinados pela União aos municípios, a parcela que podia ser utilizada para a remuneração dos professores passou de 60% para 70%. Trata-se de estratégia bastante questionável, uma vez que os municípios deveriam ter condições de arcar com suas próprias folhas de pagamento, priorizando a utilização dos recursos do Fundeb em investimentos na melhoria das escolas, por exemplo, já que muitas estão praticamente caindo aos pedaços. Uma escola sem infraestrutura não é nada convidativa aos alunos, em especial num contexto em que são tantos os focos de desvio da atenção.

É bom frisar - e em letras garrafais – que os professores merecem, sim, uma remuneração mais digna e compatível com a nobre função que todos eles desempenham. Mesmo porque, sem professores, não existiriam advogados, médicos ou engenheiros, por exemplo. Entretanto, os abonos anunciados pelas prefeituras, ao que tudo indica, não são o reconhecimento pelos serviços prestados pelo magistério, e sim uma forma de tentar fazer politicagem com verbas públicas.

O abono é merecido. Todavia, antes disso, os municípios deveriam assegurar, no mínimo, a garantia do piso salarial do magistério, bem como que as escolas tenham condições de bem receber funcionários e alunos, incentivando-os a permanecer no ambiente escolar.

Mas, e os profissionais da saúde ? Também não seria o caso de fazer um esforço para também conceder-lhes um justo e legítimo abono?

Creio que sim. Enquanto não há a aprovação do Projeto de Lei nº 2564/2020 - que altera a lei nº 7.498 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira –, os trabalhadores da saúde, pelo menos, poderiam receber um abono em homenagem aos esforços hercúleos para combater a pandemia no Brasil.

Os trabalhadores da saúde, pelo menos, poderiam receber um abono em homenagem aos esforços hercúleos para combater a pandemia no Brasil Crédito: Fernando Madeira

Os agentes comunitários de saúde, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, bem como os demais trabalhadores da saúde, foram fundamentais para evitar o recrudescimento da pandemia no país, a despeito da total ineficiência por parte do governo federal, que deveria coordenar as ações de combate à pandemia, em vez de se portar como um verdadeiro aliado do vírus ao encampar discursos negacionistas.

Sem o empenho dos trabalhadores da saúde, muitos adoecidos por excesso de trabalho e a imensa maioria muito mal remunerada, o impacto da Covid-19 seria ainda mais catastrófico e as vacinas não chegariam aos braços de todos.