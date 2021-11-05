Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Omissão de socorro

Saúde mental e as políticas públicas de atendimento no Brasil

A falta de informações quanto à importância dos cuidados com a saúde mental afasta as pessoas do diagnóstico e tratamento adequados

Públicado em 

05 nov 2021 às 02:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

O documentário “Omissão de Socorro” é tão atual como se hoje houvesse sido produzido. Nele, Olívio Tavares de Araújo aborda um dos temas mais polêmicos e envolvidos em inúmeros tabus: as políticas públicas de atendimento a doentes mentais no Brasil.
A loucura desperta tantos rumores e, de uma certa forma, é temida pois muitas vezes é incompreendida, mesmo porque costumam ser tênues os limites que separam o pensamento racional do patológico, o real do imaginário. A falta de informações quanto à importância dos cuidados com a saúde mental se traduz em afirmações do tipo “psiquiatra é médico de doido”, o que afasta as pessoas do diagnóstico e tratamento adequados, criando o sério risco de consequências desfavoráveis ao prognóstico.
Sabe-se que os transtornos mentais independem da vontade da pessoa e a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem alertado que tais transtornos são responsáveis por mais de um terço do total de incapacidades nas Américas (principalmente os transtornos de humor e de ansiedade). Entretanto, se os investimentos já não eram suficientes para assegurar o tratamento e acompanhamento no sistema público de saúde, a situação piorou significativamente no atual governo, que vem desfazendo a política nacional de saúde mental.

Veja Também

Apologia à tortura na Câmara de Vitória precisa ser apurada

Congresso Nacional precisa dar o exemplo para não ser criticado

No Brasil atual é assim: se não tem feijão, que comam fuzis

Parcela do medo e do preconceito que as pessoas têm com a busca de tratamento mental decorre de práticas obsoletas e que foram completamente abandonadas, notadamente após 2001, com a edição da lei nº 10.216. Popularmente conhecida como lei da reforma psiquiátrica, tal norma enfatizou os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionou o modelo assistencial em saúde mental no Brasil, dando fim às internações psiquiátricas prolongadas em estabelecimentos que, pejorativamente, eram chamados de “hospícios”, “manicômios” ou “sanatórios”, expressões que foram abolidas.
Muito embora a “luta antimanicomial” cumpra um papel, convém assinalar que em inúmeros casos a internação psiquiátrica é uma medida necessária, sobremaneira naqueles casos em que o paciente não adere ao tratamento ou representa risco a si mesmo ou a outrem. Frise-se, porém, que, diferentemente de outrora, as internações psiquiátricas são muito mais circunspectas e não podem, em hipótese alguma, ter caráter punitivo ou o escopo puro e simples de afastar a pessoa da sociedade ou do ambiente familiar.
No caso da esquizofrenia, por exemplo, um dos transtornos mentais mais conhecidos, se tratada logo no início dos primeiros sinais, é possível que haja, até mesmo, remissão total dos sintomas. Porém, o medo e a falta de oportunidades dificultam o acesso precoce ao tratamento psiquiátrico. Sem tratamento adequado (geralmente com antipsicóticos cada vez mais modernos e com menos efeitos colaterais), a evolução costuma ser bastante ruim e, a cada surto ou crise não tratada, as chances de melhora caem consideravelmente.
Saúde mental
A doença mental restringe muito mais a liberdade dessas pessoas do que o tratamento Crédito: Freepik
No documentário “Omissão de socorro”, o médico Valentim Gentil Filho, professor do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, examinou diversos moradores em situação de rua e identificou sintomas compatíveis com transtornos psiquiátricos, sobretudo a esquizofrenia.
A esquizofrenia não leva ninguém, por si só, à situação de rua, no entanto, além da falta de conhecimento e as condições adequadas para adesão ao tratamento, fazem com que as ruas se tornem espaços para pessoas doentes. E apesar de os transtornos mentais também serem doenças, a situação de vulnerabilidade social parece tornar essas pessoas invisíveis aos olhos do Estado e da sociedade.
Muito se diz que as pessoas devem ter a liberdade de escolher se submeter a um tratamento. A liberdade faz parte do princípio bioético da autonomia. Todavia, a doença mental restringe muito mais a liberdade dessas pessoas do que o tratamento. Inclusive, em alguns casos, a pessoa sequer tem o discernimento para livremente escolher, já que o órgão a ser tratado é o mesmo órgão responsável pela tomada de decisões: o cérebro.

Caio Neri

É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço.

Tópicos Relacionados

Brasil Política Saúde Saúde mental Transtornos mentais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados