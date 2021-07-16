Impeachment de Bolsonaro: Dilma caiu por muito menos

Se houve motivos para o impeachment de Dilma Rousseff, as razões para o impeachment de Bolsonaro são infinitamente mais graves e numerosas Crédito: Agência Brasil

Impeachment contra crime de responsabilidade não é golpe! Para que seja golpe, seria necessário que o impedimento do chefe do Executivo não encontre previsão constitucional ou que seja desprovido de fundamentação jurídica. Ocorre que a Constituição da República em seus arts. 85 e 86 legitima e autoriza o impeachment.

Quando se comete crime de responsabilidade, o impeachment deve ocorrer tanto em resposta ao crime como para sinalizar aos chefes dos poderes Executivos, em nível federal, estadual, distrital e municipal, que partidos e políticos não estão imunes ao fiel cumprimento das leis e ao bom trato da coisa pública.

Assim como havia farta fundamentação jurídica demonstrando que a ex-presidente Dilma Rousseff cometeu crimes de responsabilidade aptos a conduzir a seu impedimento, motivos não faltam para o impeachment de Bolsonaro . Na verdade, se feita uma análise despida de paixões político-ideológicas, não é difícil constatar que Bolsonaro tem cometido crimes de responsabilidade infinitamente mais gravosos que aqueles que levaram ao afastamento da petista.

Relembre-se que o que fundamentou a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff foram as pedaladas fiscais que ocorreram em seu governo em patamares nunca antes vistos no Brasil . As pedaladas fiscais foram as práticas do Tesouro Nacional de atrasar o repasse de verbas com o objetivo de maquiar as contas do governo federal e, assim, favorecer a gestão de Dilma Rousseff.

No caso de Jair Bolsonaro, que sempre demonstrou despreparo para o cargo de presidente da República e menosprezo às instituições democráticas, mais graves e danosos são os indícios de crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade que Bolsonaro parece ter cometido são tantos que não haveria espaço para abordar, um a um, no presente artigo.

Cite-se como exemplos de crimes de responsabilidade de Bolsonaro o fato de convocar protestos, permitindo a aglomeração de pessoas em plena pandemia do coronavírus , insuflando os ânimos populares contra os Poderes Judiciário e Legislativo. A convocação para tal protesto, além do mais, provoca animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis, já que um dos pontos da pauta é a “intervenção militar para dissolver o Congresso e o Judiciário”.

Também é de se destacar os ataques e ameaças de Bolsonaro contra a democracia brasileira, quer seja quando defende a reedição do AI-5 ou quando ameaça impedir as eleições presidenciais de 2022 caso o voto não seja impresso, como uma criança mimada que não aceita ser contrariada. Mais recentemente também têm vindo à tona sérias denúncias e indicativos de corrupção na compra de vacinas contra o coronavírus, bem como fortes sinais de que o presidente prevaricou ao não informar aos órgãos de investigação quando foi alertado das irregularidades nas negociações envolvendo imunizantes. Isso sem contar a desastrosa postura do governo federal no combate à pandemia, omissões e ações indevidas que contribuíram para o morticínio de quase 600 mil brasileiros.

Bolsonaro está claramente errado em sua sina negacionista e totalitária. Sua permanência na presidência da República faz mal ao país. Se houve motivos para o impeachment de Dilma Rousseff, as razões para o impeachment de Bolsonaro são infinitamente mais graves e numerosas, tanto é verdade que o impeachment de Dilma não trouxe nenhuma alusão a desvio de verbas públicas ou a vidas perdidas pela má postura do governo federal.