Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Refugiados venezuelanos

Quem são os Waraos vistos nas ruas de Vitória

A coluna de hoje é para esclarecer quem são essas pessoas e quais são as suas peculiaridades

Públicado em 

09 nov 2022 às 02:00
Brunela Vincenzi

Colunista

Brunela Vincenzi

Venezuelano em feira no Centro de Vitória
Venezuelano em feira no Centro de Viória Crédito: Geraldo Nascimento
Muitos de nossos leitores e leitoras já devem, por agora, ter visto nas ruas da cidade de Vitória um grupo diferente de pessoas, dentre eles mulheres, idosos, crianças, segurando placas com dizeres indicando que são venezuelanos e gostariam de receber doações. A coluna de hoje é para esclarecer quem são essas pessoas e quais são as suas peculiaridades.
O grupo é composto por refugiados da etnia Warao, um povo indígena milenar da Venezuela que, devido às condições de graves violações de direitos humanos no território onde habitavam, vieram para o Brasil e aqui pediram refúgio.
Refúgio, como se sabe, é o pedido de acolhimento em um país diferente do seu em razão de fundado temor de perseguição ou de grave violação de direitos humanos em seu país de nascimento. Essa é a situação dos Waraos que estão aqui no Estado.

Veja Também

O que é a coleta, tradição de indígenas venezuelanos para garantir sustento

Venezuelanos trazidos da Bahia são vistos pedindo dinheiro em feira de Vitória

Venezuela é principal origem de mão de obra imigrante no Brasil

Atualmente, temos um grupo composto de seis unidades familiares, contando com 51 pessoas, dentre elas crianças e adolescentes. Essas famílias chegaram a Vitória em agosto deste ano, vindos do interior da Bahia.
O grupo iniciou sua caminhada até aqui a partir da capital do Estado de Delta Amacuro, que fica no nordeste da Venezuela. De lá, por meio de um transporte terrestre, chegou à fronteira com o Brasil depois de aproximadamente 12 horas de viagem. Eles atravessaram a fronteira na cidade de Pacaraima, em Roraima, e por dois anos vêm descendo pelo nosso território até chegarem a Vitória.
Difícil imaginar os percalços e o sofrimento que é deixar a sua terra natal, mais difícil ainda se isso representar a separação de seu território e de sua cultura. Nós aqui no Brasil, hoje, já sabemos quão importante é o território e a cultura para os povos tradicionais. Nem sempre fomos cientes disso, haja vista como tratamos os nossos indígenas e o povo quilombola. Quantos anos se passaram de opressão e humilhação.

Veja Também

Venezuelanos em Vitória: informação é essencial para evitar xenofobia

Um pedido aos capixabas: o acolhimento dos venezuelanos da etnia Warao

Venezuelanos da etnia Warao, como refugiados e indígenas, têm proteção especial

É por isso, a partir do aprendizado que acumulamos, que devemos tratar essa população indígena, que bateu às nossas portas em busca de acolhimento, com toda dedicação e carinho, provendo a eles uma vida digna e sem preconceitos.
O primeiro passo é entender que não podemos impor a nossa forma de vida a eles. Se moramos em um lugar fechado, se comemos com talheres e se usamos a geladeira para estocar alimentos, não quer dizer que uma cultura tradicional seja obrigada a adotar esses mesmos hábitos.
Há outros hábitos que para eles são mais importantes, que são, na verdade, como rituais de conexão com a sua ancestralidade que foi deixada para trás num movimento de fuga para outro país.
É por isso, queridos leitores e leitoras, que se vocês virem algum Warao nas ruas da cidade, tentem agir com cordialidade. Eles não são caso de polícia, mas de pessoas em busca de acolhimento, generosidade e reconhecimento.

Brunela Vincenzi

Professora da Ufes, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes. Redes sociais: @brunelavincenzi

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) venezuela Refugiados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados