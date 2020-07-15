Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Realidade distópica

E se tudo de mau que tememos para a humanidade acontecesse de fato?

Devemos parar e nos questionar: e se eu estive errado até agora, o que eu devo fazer para construir um mundo melhor para as próximas gerações?

Públicado em 

15 jul 2020 às 05:00
Brunela Vincenzi

Colunista

Brunela Vincenzi

Perguntas, questionamentos
Devemos nos questionar sobre o que estamos fazendo e aonde queremos chegar na humanidade Crédito: Pixabay
Nestes últimos dias, estava assistindo à série "Years and Years" (Anos e Anos), uma coprodução da BBC com a HBO, e fiquei me perguntando como será quando tudo que estamos prevendo acontecer? Imagine Trump sendo reeleito infinitamente, assim como Vladmir Putin, os Estados Unidos tornando-se o grande inimigo da sociedade mundial? De repente, os EUA lançam um míssil nuclear sobre uma ilha artificial chinesa e bum... será que estaremos todos acabados?
A série é do roteirista britânico Russell T. Davies, que nos apresenta um mundo distópico onde tudo sobre o que conversamos, debatemos, enfim, tememos que de mal aconteça para a humanidade e o planeta simplesmente acontece. A cada episódio, os anos avançam, a série cobre o período de 2019 a 2034, tudo acontece e as pessoas continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo: paradoxal!

Veja Também

Quem desrespeita o isolamento nega responsabilidade pela saúde coletiva

Nosso privilégio foi forjado à custa do sofrimento dos negros

Quais estátuas e monumentos queremos que sejam derrubados no ES?

Sim, a série propõe uma realidade distópica, exagera bastante etc. e tal, mas e se tudo realmente acontecer de uma forma ainda mais exacerbada do que estamos prevendo? Se os cientistas não encontrarem uma vacina para a Covid-19, se os Estados Unidos entrarem em guerra nuclear contra a China, se as calotas polares derretessem completamente, se a Floresta Amazônica fosse pavimentada, se Bolsonaro se tornasse nosso eterno presidente-ditador?
Para uma coisa com certeza vale a série – e as distopias em geral – para pensarmos no “E se...?” Essa perguntinha incômoda, que muitos terapeutas e coachs insistem em nos fazer prometer nunca mais fazê-la a nós mesmos, merece, sim, ser feita em alguns momentos da vida e, talvez, este seja um desses momentos.

Veja Também

Divisões sociais ficam mais evidentes na crise do coronavírus

Não restam dúvidas, a humanidade não deu certo no Brasil

É hora de sair do muro contra as violações aos direitos humanos no país

Assim, queridas leitoras e leitores, sendo o “E se...?” um instrumento facilitador da reflexão individual, usemos a pergunta para refletir um pouquinho, aproveitar o silenciamento do dia a dia causado pela necessidade de distanciamento social durante a pandemia de Covid-19, para nos perguntarmos coisas simples do tipo: E se eu reciclasse o meu lixo? E se eu não fosse a praia durante a pandemia? E seu eu fizesse compra para os meus vizinhos idosos para que eles não tenham que sair? E seu eu desse bom dia para o porteiro do meu prédio?
Sim, esse pequenos “E se...?” da luta diária da vida cotidiana são dignos de serem feitos mas, na verdade, o “E se...?” que merecer ser trazido à tona de vez em quando é o mais doloroso de todos: “E se eu estiver(sse) errado(a)?”.
A capacidade de autorreflexão da pessoa humana, segundo o filósofo Immanuel Kant (no texto “O que é esclarecimento?”), é o marcador da passagem da inocência para a maturidade da razão. Aquele que se contenta com explicações dadas, que não se autoquestiona, que aceita tudo sem esclarecimento e justificativas não atinge a maturidade emancipatória (ou o esclarecimento, do alemão Aufklärung), que lhe permita avançar por si mesmo e se autodeterminar. Do contrário, o ser humano é heterodeterminado, vira massa de manobra acrítica na sociedade.

Veja Também

País que respeita a democracia, respeita os valores de sua Constituição

Violência contra mulheres negras no ES não para de crescer

População tem ficado no polo extremo quanto ao respeito a direitos humanos

Years and Years nos faz refletir sobre um futuro que não queremos que aconteça, mas que para evitá-lo não fazemos nada (paradoxo!). Ao mesmo tempo que sabemos que estamos enfrentando diversas crises importantes no planeta, relaxamos e deixamos de lado as questões mais críticas, para nos preocupar com coisas banais do dia a dia. E isso, justamente, porque o esclarecimento sugerido por Kant é doloroso, da mesma forma que responder à pergunta “E se...?” o é.
Mas como o tempo não para, parece ter chegado a hora de amadurecer se fazer esta pergunta: E se eu estive errado até agora, o que eu devo fazer para construir um mundo melhor para as próximas gerações?

Brunela Vincenzi

Professora da Ufes, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes. Redes sociais: @brunelavincenzi

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados