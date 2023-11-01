A história dos refugiados palestinos no mundo e o direito de retorno

Os refugiados palestinos são um tema de grande relevância e sensibilidade no cenário geopolítico mundial. Desde a década de 1940, milhares de palestinos foram forçados a abandonar suas terras e buscar refúgio em diferentes partes do mundo.

O conflito entre israelenses e palestinos tem suas raízes em tensões históricas e políticas que remontam ao início do século 20. Em 1948, com a criação do Estado de Israel , uma série de guerras e disputas territoriais levou à formação de uma comunidade de refugiados palestinos. Estima-se que mais de 700 mil palestinos foram deslocados de suas terras durante esse período inicial.

Desde então, muitos refugiados palestinos têm enfrentado vidas de incerteza e adversidades. Muitos vivem em campos de refugiados, que se tornaram aglomerados urbanos precários e superpovoados em diferentes países da região do Oriente Médio, como Jordânia, Líbano e Síria. Esses campos muitas vezes não possuem infraestrutura básica adequada e as condições de vida são extremamente difíceis.

Com o objetivo de prestar assistência a esses refugiados, foi criada a Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) em 1949. A UNRWA é responsável por fornecer serviços básicos, como educação, saúde, assistência social e proteção legal, para os palestinos que foram afetados pelo conflito. Além disso, a agência também trabalha para promover soluções duradouras para a situação dos refugiados, como o retorno às suas terras de origem, a reintegração em novas comunidades ou a obtenção da cidadania em outros países.

Apesar dos esforços da UNRWA, a situação dos refugiados palestinos é muito desafiadora. A falta de perspectivas e a vulnerabilidade em que vivem causam um impacto profundo em suas vidas. A agência enfrenta desafios constantes para garantir financiamento adequado e acesso aos campos de refugiados, especialmente durante os períodos de conflito e instabilidade política na região.

É importante ressaltar que a questão dos refugiados palestinos não é apenas um problema humanitário, mas também uma questão de direitos humanos e justiça. O direito de retorno, que é o princípio de que os refugiados têm o direito de voltar às suas terras de origem, é um elemento central nas negociações de paz entre israelenses e palestinos.

O direito de retorno é consagrado como um direito humano fundamental e reconhecido pelo direito internacional dos refugiados. Este direito assegura que refugiados tenham o direito de regressar às suas casas e propriedades de origem, caso assim o desejem.

Escombros de edifício na Palestina após Israel revidar ataque feito pelo Hamas Crédito: FATIMA SHBAIR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

No contexto específico dos refugiados palestinos, o direito de retorno possui uma relevância significativa. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, milhares de palestinos foram deslocados de suas terras de origem e obrigados a buscar refúgio em países vizinhos. Como resultado, uma enorme população palestina espalhada ao redor do mundo foi privada do seu direito de retornar às suas casas. Justamente porque o estado de Israel foi criado em território onde vivia o povo palestino.

O direito de retorno dos refugiados palestinos tem sua base nas resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, mais especificamente as resoluções 194 (III) e 3236 (XXIX). A Resolução 194 (III), adotada em 1948, afirma que "os refugiados deveriam ter permissão para retornar às suas casas assim que possível e que compensações devem ser pagas àqueles que não desejam retornar". A Resolução 3236 (XXIX), adotada em 1974, reafirma o direito de retorno dos refugiados palestinos e enfatiza a necessidade de uma solução justa e duradoura para o problema.

No entanto, apesar do reconhecimento do direito de retorno dos refugiados palestinos pela comunidade internacional, a implementação desse direito tem sido um desafio contínuo. A complexidade da questão envolve não apenas a devolução de propriedades e terras, mas também questões políticas, históricas e culturais que têm impactado a região. Além disso, diferenças de opinião sobre o número de refugiados elegíveis para o retorno e o status de Jerusalém têm dificultado a resolução do problema.

O direito de retorno dos refugiados é um tema central nas negociações de paz entre Israel e os palestinos. No entanto, até o momento, não houve um acordo duradouro que permita o retorno dos refugiados de forma abrangente. Em vez disso, o que vemos hoje é uma guerra que tem por objetivo expulsar os palestinos da Faixa de Gaza, local onde existem campos de refugiados palestinos e cidadãos palestinos ali nascidos.

O que provavelmente veremos a partir de agora é uma nova onda de palestinos saindo de Gaza, que estarão em situação de refúgio em outros lugares do planeta. Sendo expulsos de seu território, tornar-se-ão refugiados em outros países. Os que já eram refugiados, serão duplamente refugiados, os que viviam desde sempre ali, terão que buscar asilo em outros lugares.