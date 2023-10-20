Guerras para quê? Não há lógica no terror

Desde o último dia 7 , um sábado, eu choro. Dia sim, dia também, um pouquinho que seja, todos os dias aceito uma lágrima teimosa ou me permito cair em prantos. Esta semana, chorei como há tempos não fazia. Abriguei-me nos livros.

Li um pouco de poesia, que cura corações partidos, e outro tanto de história. Vivemos tempos distópicos, inacreditavelmente rudes.

Como entender avanços científicos e tecnológicos aliados a práticas que produzem mortes? Por que em tempos de inteligência artificial, humanos relativizam a barbárie em que “loucos conduzem cegos”, como nas palavras do escritor uruguaio Eduardo Galeano?

Visualizar histórias é o céu e o inferno de quem escreve. O terror de uma guerra nunca está longe o suficiente que não possa ser sentido intimamente. Escrever é ver. Ver-se, ver o outro, olhar demais e sentir de perto dores e alegrias. Afetar-se.

Pessoas não são números, são histórias. Alguém se viu no espelho pela última vez antes de sair para uma festa. Encontros foram marcados para aquele dia. Amigos brindavam a vida. Dias depois, uma mãe recolheu às pressas seus filhos pequenos, em pânico. Sem rumo. Caminhou às cegas, fugiu da morte no cercamento para encontrá-la em campo aberto. Outros dias se passaram e escolas e hospitais não são mais lugares seguros.

A guerra avança e a vida segue. Mas qual vida que segue? A de alheamento à brutalidade? O que fazer para não sofrer com a dor do mundo? Desamar? Desalmar-se?

Não há lógica no terror, mas há um traço: a escalada do medo.

Tudo que intenta aterrorizar usa o medo como arma. Assim como distopia está para utopia, o medo está para o amor. Um paralisa e o outro move.

Falar de amor em tempos coléricos parece ingênuo, e talvez seja mesmo, mas o amor é a única transcendência possível para conter o avanço da desumanidade em um mundo habitado por humanos.

Chorar por mães feitas reféns, crianças e idosos mortos por guerras, fome e abandono pode ser parte de um sentimento que paralisa ou a semente daquele que move. O que nos afeta é uma pista das nossas sombras, mas também nos ilumina.