Fiquei viúvo em 2020. Devo responder no IR em 2021 que tenho cônjuge?

O leitor de A Gazeta Marcos Antonio Mendes ficou viúvo em novembro de 2020. Por isso, ele quer saber se deve marcar se possui ou não cônjuge na declaração do Imposto de Renda, já que passou do ano passado casado.
Como o Imposto de Renda 2021 diz respeito às receitas e gastos de 2020, muitos contribuintes ficam em dúvidas na hora de colocarem as mudanças nas informações pessoais.
Paula Koehler, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) orienta como proceder neste caso. Veja a resposta:
“A minha esposa faleceu em novembro de 2020, ou seja, como eu terminei o ano de 2020 como viúvo, eu devo responder "NÃO" na pergunta sobre ter cônjuge na declaração de 2021 ou "SIM" pelo fato de ter passado a maior parte do ano de 2020 como casado?”
Como em 31/12/2020 você já estava na condição de viúvo deverá responder NÃO.