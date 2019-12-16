Qual a função do pai no momento do nascimento do filho? Crédito: Unsplash

PERGUNTA: JOSÉ

“Dizem que é bom para o pai assistir ao nascimento de seu filho. Mas estou com medo.”

Ah, José, sua pergunta não poderia ser mais oportuna para nossa coluna deste mês. Nenhuma pessoa sai ilesa de uma cena de parto. Pode ser cesariana ou “normal”, o processo de nascer e “ser nascido” mexe com todos. Imagino que você queira saber os benefícios de estar no momento do nascimento de seu filho.

Você sabiamente usa a palavra “assistir”, e ela tem duas imprescindíveis importâncias nesse evento. Ao assistir, ver, você testemunhará sua mulher parindo e seu bebê nascendo. Mas há também a condição de assistir como sendo aquele que cuida. E que maravilha é ter o companheiro, pai do bebê apoiando e atravessando o processo junto de sua companheira! Mas, José, não seja ingênuo. De pronto, te adianto que há percalços no caminho. É importantíssimo que vocês se preparem. Sim, se preparar para o parto: fisicamente e emocionalmente. Há, infelizmente, um mito social que nos leva a crer que toda mulher, pelo simples fato de ser mulher, já está preparada para o parto. E não é bem assim.

Vamos nos preparando quando conversamos com outras pessoas, pesquisamos sobre o assunto, procuramos profissionais em quem confiamos e, principalmente, fazemos escolhas. Autonomia é muito bom em todo esse processo.

O que quero dizer, José, é que a mulher dá à luz, mas o pai é aquele que apoia. Ele é o primeiro suporte da mulher e do bebê. Portanto, permita-se conversar sobre o assunto com outras pessoas. Eu sei que é difícil. Afinal, os homens não são estimulados a fazer perguntas sobre essas questões. Mas estão repletos de medos e emoções confusas que nem mesmo sabem como surgiram dentro de si.