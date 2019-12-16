Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paternidade

Qual a função do pai no momento do nascimento do filho?

A mulher dá à luz, mas o pai é aquele que apoia. Ele é o primeiro suporte da mulher e do bebê

Públicado em 

16 dez 2019 às 09:58
Bianca Martins

Colunista

Bianca Martins

Qual a função do pai no momento do nascimento do filho? Crédito: Unsplash

PERGUNTA: JOSÉ

“Dizem que é bom para o pai assistir ao nascimento de seu filho. Mas estou com medo.”
Ah, José, sua pergunta não poderia ser mais oportuna para nossa coluna deste mês. Nenhuma pessoa sai ilesa de uma cena de parto. Pode ser cesariana ou “normal”, o processo de nascer e “ser nascido” mexe com todos. Imagino que você queira saber os benefícios de estar no momento do nascimento de seu filho.
Você sabiamente usa a palavra “assistir”, e ela tem duas imprescindíveis importâncias nesse evento. Ao assistir, ver, você testemunhará sua mulher parindo e seu bebê nascendo. Mas há também a condição de assistir como sendo aquele que cuida. E que maravilha é ter o companheiro, pai do bebê apoiando e atravessando o processo junto de sua companheira! Mas, José, não seja ingênuo. De pronto, te adianto que há percalços no caminho. É importantíssimo que vocês se preparem. Sim, se preparar para o parto: fisicamente e emocionalmente. Há, infelizmente, um mito social que nos leva a crer que toda mulher, pelo simples fato de ser mulher, já está preparada para o parto. E não é bem assim.

Veja Também

“O bebê nasceu, mas quando ele nasce como gente?”

O que é importante de fato na infância?

Vamos nos preparando quando conversamos com outras pessoas, pesquisamos sobre o assunto, procuramos profissionais em quem confiamos e, principalmente, fazemos escolhas. Autonomia é muito bom em todo esse processo.
O que quero dizer, José, é que a mulher dá à luz, mas o pai é aquele que apoia. Ele é o primeiro suporte da mulher e do bebê. Portanto, permita-se conversar sobre o assunto com outras pessoas. Eu sei que é difícil. Afinal, os homens não são estimulados a fazer perguntas sobre essas questões. Mas estão repletos de medos e emoções confusas que nem mesmo sabem como surgiram dentro de si.
Estar no momento do nascimento de um bebê é uma experiência indescritível e nos transforma. Você gostaria de ser transformado? Modificado? Então, se prepare! E tenha certeza: você será modificado. E modificará sua forma de estar com sua família. Já os efeitos disso, só saberemos depois.

Bianca Martins

É psicóloga, psicanalista, entusiasta da maternidade, paternidade e mestre em Saúde Coletiva. Escreve sobre os bebês, as emoções, os comportamentos, os conflitos e dilemas contemporâneos do tornar-se família

Tópicos Relacionados

Paternidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados