O que é importante de fato na infância?

Crianças: o que é importante na infância? Crédito: Unsplash

“Que tipo de atividades devemos oferecer às crianças: um esporte, um instrumento musical? Às vezes ficamos perdidos com tantas demandas. Mas o que de fato é importante ter na infância?”

À criança deve ser oferecido absolutamente tudo o que promover seu pleno desenvolvimento físico, psicológico e comunitário. Mas nem sempre isso é possível. Engana-se quem acredita que, ao matricular os filhos nas infinitas aulas ofertadas, está garantindo a eles a aquisição de todas as potencialidades.

Ir à escola é fundamental. No ambiente escolar a criança não está apenas aprendendo os conteúdos curriculares e explorando suas capacidades cognitivas. Tem a oportunidade de aprender sobre empatia, tolerância, diferenças e inclusão na relação estabelecida com os adultos que cuidam dela e também na relação com outras crianças das mais variadas idades.

A escola é o primeiro experimento de convívio social ampliado. Lá existem regras que podem diferir em muito das regras familiares, e é um momento muito oportuno de transição da experiência familiar para a experiência social. Imagino que você, leitor, queira saber se os cursos extracurriculares são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Depende. Você tem grana e tempo suficientes para conduzir a criança a outro espaço além do escolar? Tempo é algo muito escasso na experiência parental. Quanto à grana, se ela está curta, há infinitas formas de oferecer experiências e conhecimentos gratuitos: como ir a uma exposição, a passeios no parque, à praia, etc...

Outro ponto importante: a criança deseja praticar a atividade? De nada adianta encaminhar uma criança para aulas de inglês, balé, piano, futebol, teatro, coral ou qualquer outra atividade por imposição. Quando uma família deseja que o filho pratique um esporte, aprenda um instrumento ou desenvolva um hobby, sempre questiono: “De onde vem esse interesse? Um avô toca violão? A mãe teve aulas de balé?”.

Essa transmissão é extremamente importante, pois é genuína. A criança aprende a curtir essas atividades se viu o brilho nos olhos de outras pessoas sentindo e fazendo o mesmo. Agora, impor uma atividade é uma grande perda de tempo.