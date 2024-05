As estações do ano estão transtornadas

As estações do ano andam se comportando mal no universo. Antes eram quatro. Bem-marcadas e bem definidas. Mereceram poemas, canções e até a dádiva de um concerto para violino e orquestra que lhes fez Vivaldi. Dava gosto molhar-se com alguma súbita chuva no verão, andar sobre grama coberta de folhas amareladas no outono, enrolar-se em um casaco felpudo no inverno, cheirar uma rosa na primavera.



Hoje tudo se foi. As estações climáticas, que marcavam pontualmente a inclinação axial da Terra em seu destino de rodopiar em torno do Sol, estão transtornadas. Com esse transtorno, as criaturas que andam, nadam e voam sobre o planeta estão enlouquecendo. As abelhas se acomodam em canos de ferro dos postes; os pássaros desaprendem o modo de cantar; os ursos não acham cavernas de gelo para abrigo; os corais empalidecem; as algas definham e envenenam as águas; as florestas somem mais rápido que a passagem do vento, e com elas somem as espécies de vida animal que as povoam.