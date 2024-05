Sobe para 83 número de mortes no Rio Grande do Sul pelas fortes chuvas

Número de mortos e desaparecidos foi atualizado pela Defesa Civil do estado nesta segunda-feira (6)

O número de mortes confirmadas decorrentes das fortes chuvas que caem no Rio Grande do Sul subiu para 83 e outros quatros óbitos estão em investigação para confirmar se há relação com os eventos meteorológicos da última semana.