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Wine: capixaba desistiu de vez do IPO ou deve abrir capital na bolsa?

Com o processo da oferta pública inicial de ações do PicPay em curso,  analistas avaliam que ambas empresas do Espírito Santo devem concretizar entrada na bolsa de valores

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 fev 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Loja da Wine em Belo Horizonte, Minas Gerais
Loja da Wine em Belo Horizonte, Minas Gerais Crédito: Wine/Divulgação
Os planos da fintech capixaba PicPay de realizar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores - seja na brasileira, a B3, ou na americana Nasdaq -, reacenderam as expectativas sobre a abertura de capital de outra empresa do Espírito Santo: a Wine. Em 2020, ela chegou a anunciar o IPO, mas em novembro desistiu.
Para agentes do mercado, a loja virtual de vinhos deverá entrar no mundo acionário mais adiante. Enquanto isso, observa uma fonte da coluna, a companhia deve estar “fazendo o dever de casa”, avaliando o que precisa melhorar para se lançar na B3.
“Nesse processo, há uma avaliação muito sólida junto aos coordenadores da oferta. Eles apontam onde a empresa pode estar mais frágil, por exemplo, se tem que trabalhar melhor seu grau de governança. Então, acredito que a Wine voltou ‘para casa’ com uma lista de pontos a serem aprimorados e, no momento certo, ela tende a lançar o IPO”, avaliou uma fonte.

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CRESCIMENTO VIA DÍVIDA

Outro interlocutor do mercado diz que, embora o momento venha sendo favorável para empresas abrirem capital na bolsa de valores, algumas companhias estão postergando esse processo e optando por se capitalizarem por meio do endividamento, já que os juros estão no menor patamar da história.
"Muitas empresas estão preferindo crescer não pela via da participação acionária, mas pela via da emissão de dívida. Como estão conseguindo se financiar super bem, algumas estão com a filosofia: vamos captar recursos via dívida e depois abrimos capital"
Fonte do mercado financeiro - Pediu para não ser identificada
Retomada da produção de pelotas na Samarco, em Anchieta, nesta quarta-feira (23)
Retomada da produção de pelotas na Samarco, em Anchieta, aconteceu no final de 2020 Crédito: Samarco/Divulgação

RETOMADA NO SUL DO ES

Nesta quarta-feira (24), o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) realiza um encontro empresarial em Anchieta, ocasião em que será instalada a Regional Sul do sindicato, cujo diretor será o empresário do setor de construção Antônio Carlos Caiado.
A instalação dessa regional é vista no mercado como um sinal do processo de recuperação da região, com a volta da operação da Samarco. Inclusive, o gerente de Relações Institucionais da mineradora, Rodolfo Samorini, vai estar presente, bem como o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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