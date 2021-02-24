Wine: capixaba desistiu de vez do IPO ou deve abrir capital na bolsa?

Loja da Wine em Belo Horizonte, Minas Gerais Crédito: Wine/Divulgação

Para agentes do mercado, a loja virtual de vinhos deverá entrar no mundo acionário mais adiante. Enquanto isso, observa uma fonte da coluna, a companhia deve estar “fazendo o dever de casa”, avaliando o que precisa melhorar para se lançar na B3.

“Nesse processo, há uma avaliação muito sólida junto aos coordenadores da oferta. Eles apontam onde a empresa pode estar mais frágil, por exemplo, se tem que trabalhar melhor seu grau de governança. Então, acredito que a Wine voltou ‘para casa’ com uma lista de pontos a serem aprimorados e, no momento certo, ela tende a lançar o IPO”, avaliou uma fonte.

CRESCIMENTO VIA DÍVIDA

"Muitas empresas estão preferindo crescer não pela via da participação acionária, mas pela via da emissão de dívida. Como estão conseguindo se financiar super bem, algumas estão com a filosofia: vamos captar recursos via dívida e depois abrimos capital" Fonte do mercado financeiro - Pediu para não ser identificada

Retomada da produção de pelotas na Samarco, em Anchieta, aconteceu no final de 2020 Crédito: Samarco/Divulgação

RETOMADA NO SUL DO ES

Nesta quarta-feira (24), o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) realiza um encontro empresarial em Anchieta, ocasião em que será instalada a Regional Sul do sindicato, cujo diretor será o empresário do setor de construção Antônio Carlos Caiado.