Garoto vai mudar forma de fazer o Serenata de Amor

O famoso e tradicional Serenata de Amor vai passar a ter uma “nova receita”. O gerente-geral da Garoto, Liberato Milo, afirmou que a mudança será na forma de produzir o bombom. Até o final do ano, o produto terá um recheio com uma textura diferente.



“Nós compramos tecnologia nova para o Serenata de Amor para fazer o recheio mais cremoso”, adiantou. Segundo ele, o novo maquinário “vai deixar mais cremoso, gostoso e surpreendente” não só o Serenata, mas também outros “bombons de bola”.