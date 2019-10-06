Garoto vai mudar forma de fazer o Serenata de Amor

O famoso e tradicional Serenata de Amor vai passar a ter uma “nova receita”. O gerente-geral da Garoto, Liberato Milo, afirmou que a mudança será na forma de produzir o bombom. Até o final do ano, o produto terá um recheio com uma textura diferente.
“Nós compramos tecnologia nova para o Serenata de Amor para fazer o recheio mais cremoso”, adiantou. Segundo ele, o novo maquinário “vai deixar mais cremoso, gostoso e surpreendente” não só o Serenata, mas também outros “bombons de bola”.
As novidades preparadas pela empresa fazem parte dos investimentos, na ordem de R$ 100 milhões, que estão sendo feitos na unidade de Vila Velha.
BOA NOTÍCIA
A Vale está concluindo o detalhamento do projeto da ferrovia ligando Cariacica ao município de Anchieta e deverá ainda neste ano, segundo uma fonte, fazer a apresentação do documento à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e, na sequência, ao governo do Estado.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.