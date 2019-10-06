Beatriz Seixas
Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Garoto vai mudar forma de fazer o Serenata de Amor

Novidade faz parte de vários investimentos planejados pela empresa para a fábrica do Espírito Santo

Vitória
Publicado em 06/10/2019 às 14h00
Atualizado em 06/10/2019 às 14h00
Linha de produção dos bombons Serenata de Amor, da Garoto, em Vila Velha. Crédito: Divulgação/Garoto
Linha de produção dos bombons Serenata de Amor, da Garoto, em Vila Velha. Crédito: Divulgação/Garoto

O famoso e tradicional Serenata de Amor vai passar a ter uma “nova receita”. O gerente-geral da Garoto, Liberato Milo, afirmou que a mudança será na forma de produzir o bombom. Até o final do ano, o produto terá um recheio com uma textura diferente.

“Nós compramos tecnologia nova para o Serenata de Amor para fazer o recheio mais cremoso”, adiantou. Segundo ele, o novo maquinário “vai deixar mais cremoso, gostoso e surpreendente” não só o Serenata, mas também outros “bombons de bola”.

As novidades preparadas pela empresa fazem parte dos investimentos, na ordem de R$ 100 milhões, que estão  sendo feitos na unidade de Vila Velha. 

Veja também

Fábrica de chocolates capixaba usa robôs na produção
Nestlè abre inscrições para Programa de Trainee

BOA NOTÍCIA

A Vale está concluindo o detalhamento do projeto da ferrovia ligando Cariacica ao município de Anchieta e deverá ainda neste ano, segundo uma fonte, fazer a apresentação do documento à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e, na sequência, ao governo do Estado.

Estrada de Ferro Vitória a Minas . Crédito: Vale/Divulgação
Estrada de Ferro Vitória a Minas . Crédito: Vale/Divulgação

A Gazeta integra o

Saiba mais
Espírito Santo beatriz seixas

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.