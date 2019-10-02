Garoto investe R$ 100 milhões em tecnologia e quer ampliar fábrica no ES

Linha de produção dos bombons Serenata de Amor, da Garoto, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Garoto

Se nem no fundo do poço da crise no país o mercado de chocolates soube o que era prejuízo, agora que a economia começa a se recuperar o segmento já vislumbra investimentos vultosos. Essas novidades vão chegar inclusive ao Espírito Santo, que possui uma das maiores indústrias de chocolates do país.

Garoto está investindo R$ 100 milhões em tecnologia na sua tradicional fábrica em Vila Velha para lançar, até o final deste ano, 20 novos produtos. A empresa, do grupo Nestlé, está iniciando um processo de aumentar sua produção visando ganhar mais mercado e, com isso, estuda até ampliar a fábrica no Espírito Santo, que pode ficar pequena para os planos da multinacional. Por aqui, aestána sua tradicional fábrica em Vila Velha para lançar, até o final deste ano, 20 novos produtos. A empresa, do grupo Nestlé, está iniciando um processo de aumentar sua produção visando ganhar mais mercado e, com isso, estuda até ampliar a fábrica no Espírito Santo, que pode ficar pequena para os planos da multinacional.

Essas intenções ficam bem claras em uma frase do gerente-geral da Garoto, Liberato Milo: “as palavras de momento são crescimento e expansão”. Em entrevista exclusiva para A Gazeta, o executivo explicou que as ações fazem parte das comemorações dos 90 anos da marca, fundada no Espírito Santo pela família Meyerfreund em 1929, e comprada pela Nestlé em 2002.

“Nós operamos no mercado hoje com 90 produtos e nossa ideia é lançar nos próximos três meses 20 produtos novos. Fizemos esse grande investimento na nossa fábrica para fazer isso acontecer”, conta o executivo, que adianta que os investimentos são sobretudo para modernizar o parque fabril.

“Isso significa tecnologia nova em robótica, digitalização, máquinas para poder mesclar sabores diferentes e combinar dosagens, camadas diferentes em um chocolate, trabalhar com cacau orgânico. Isso tudo é high-tech, é bem difícil. Mas nós podemos usar todo o know-how que tem no grupo Nestlé lá fora e estamos trazendo isso tudo para Vila Velha”, diz.

Milo não adiantou quais serão os novos produtos, mas deu pistas de alguns. “O que posso adiantar é, por exemplo, a combinação de chocolate fino com frutas da Amazônia, por exemplo. É muito nosso isso (as frutas tropicais) e os gringos pedem.” Um dos produtos que também está prestes a chegar ao mercado é uma versão de Talento com sabor limão.

Haverão ainda produtos específicos para datas comemorativas. Pela primeira vez, a marca terá chocolates especiais para o Halloween. “Nós vamos lançar uma linha de batons de Halloween, com sabores e cores diferenciados, como de cor roxa que pinta a língua. Toda aquela coisa que as crianças gostam no Halloween, que é uma tradição norte-americana que pouco a pouco está chegando no Brasil.”

Para o Natal, uma nova linha de bombons Talento será a aposta da empresa. “Teremos uma linha fina de bolas recheadas com creme de avelã e mousse de chocolate. Bolinhas pequenas e bem gostosas”, adianta.

"Nós temos preparado belas inovações focados em melhorar a qualidade dos produtos e trazer o melhor chocolate para o brasileiro, com 100% de cacau brasileiro. Hoje, o consumidor, em especial das gerações Z e millennium, quer menos produtos mas que seja mais gostoso. E isso significa mais sabor de cacau, mais sabores de frutas, sabores intensos e uma mordida que traga surpresas e cause uma sensação diferente" Liberato Milo - Gerente-geral da Garoto

Ampliação da fábrica

Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Internet | Reprodução

para dar conta da produção extra para próxima Páscoa, já trabalha com a possibilidade da fábrica de Vila Velha ficar pequena para tantas linhas de chocolates e a produção crescente. No último ano, para se ter uma ideia, as vendas da marca Talento cresceram 50% no mercado brasileiro. A Garoto, que já está contratando 300 profissionais temporários para dar conta da produção extra para próxima Páscoa, já trabalha com a possibilidade da fábrica de Vila Velha ficar pequena para tantas linhas de chocolates e a produção crescente. No último ano, para se ter uma ideia, as vendas da marca Talento cresceram 50% no mercado brasileiro.

“Estamos prevendo que com o lançamento de novos produtos poderemos expandir a capacidade instalada da fábrica. Mas isso é um jogo de dominó. Evidentemente a projeção é expandir, mas o [aumento do] consumo tem que vir. Nós estamos investindo para isso, em marca, produtos novos, tecnologia e capacitação. Agora depende da resposta do consumidor.”

Ele explica essa necessidade de ampliação: “Quando você tem uma marca como o Talento tão exitosa, um Serenata de Amor que agora nós compramos tecnologia nova para fazer o recheio mais cremoso, e as nossas pesquisas de consumidor indicam que a preferência está indo nessa direção, nós prevemos que tenhamos forte crescimento”.

Esse possível investimento deve inclusive ampliar o número de postos de trabalho na unidade. Hoje, a planta da Garoto em Vila Velha emprega cerca de 2 mil profissionais diretamente.

Linha de produtos Talento, da Garoto. Marca cresceu 50% em um ano Crédito: Geraldo Campos Jr

“É uma corrida competitiva para trazer para o Brasil produtos sofisticados que você consegue achar em mercados mais maduros. E tudo isso vai trazer crescimento, valor para as companhias, e consequentemente gerar investimentos e criação de postos de trabalho”, explica Liberato Milo.

Essa aposta na expansão vai além do mercado nacional. Hoje já presente em 50 países, liderando inclusive as vendas de chocolates em alguns países, como o Uruguai, a empresa visa conquistar novos paladares pelo mundo.