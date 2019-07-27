Fábrica da Vale deve provocar disputa entre Estados

Pelotas de minério de ferro. Crédito: Divulgação

A intenção da Vale de construir em Anchieta uma fábrica de HBI – produto à base de minério de ferro com maior valor agregado – é vista como um projeto muito estratégico para ajudar no desenvolvimento da região Sul, que há anos não é alvo de nenhum grande negócio e, desde 2015, sente os reflexos da paralisação das atividades da Samarco.

Mas se o Espírito Santo quiser mesmo que o empreendimento se efetive, ele precisará fazer marcação cerrada junto ao investidor.

É porque já existe uma disputa grande por quem vai sediar a planta industrial. Outros Estados estão de olho no projeto que, lembrando, para sair do papel precisa que o gás natural no país se torne mais barato.





Uma fonte do governo capixaba contou à coluna que o Rio de Janeiro quer capturar o empreendimento. “A turma do Rio quer levar o negócio para lá. Estamos nos articulando (para não deixar isso acontecer).”

Nova startup capixaba

Ex-executivos da Pag!, da Wine e da Vale criaram uma nova startup na área financeira. Victor Farias, Alexandre Soares e Deivid Bitti, respectivamente, lançaram o LiftBank, o primeiro banco digital voltado exclusivamente para pessoas jurídicas. A empresa capixaba, que irá prestar serviços como maquininha de cartão, depósitos, pagamentos e funções débito e crédito, está apostando nas micro, pequenas e médias empresas.

O LiftBank tem como meta fechar 2019 com cerca de 40 mil contas ativas e, em dezembro de 2020, com 100 mil. Além disso, a expectativa é de movimentar aproximadamente R$ 500 milhões nas máquinas de cartões da marca.

Essa tendência de expansão de bancos digitais no mercado brasileiro já começa a trazer bons frutos para os clientes, que estão tendo acesso a taxas mais baratas. Viva a concorrência!





Arrecadação do Estado avança mais de 15%

Secretaria da Fazenda do Estado registrou aumento da arrecadação. Crédito: Romero Mendonça/Secom-ES

O Espírito Santo foi o quarto ente da federação que apresentou maior crescimento na arrecadação de tributos estaduais. A receita com ICMS, IPVA e ITCMD avançou mais de 15% no primeiro semestre de 2019, comparado ao mesmo período do ano passado. O Estado ficou atrás somente de Roraima (45,5%), Santa Catarina (17,9%) e Ceará (17,7%).

O bolo arrecadatório capixaba passou de R$ 5,7 bilhões para R$ 6,6 bi, de acordo com dados disponibilizados pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) do Ministério da Economia.

A recuperação da economia, ainda que lenta, é vista como um dos fatores para o resultado. Somada a ela, a intensificação de ações fiscalizatórias contribuiu para o incremento da receita. Segundo o Sindifiscal, houve um aumento de 8% nas fiscalizações pontuais e 16% nas fiscalizações em trânsito da Receita Estadual, além disso, o número de contribuintes fiscalizados cresceu 8%.

Preço da gasolina no ES cai pela 10ª semana seguida





O preço médio do litro da gasolina no Espírito Santo caiu pela 10ª vez consecutiva, segundo dados da ANP. Nas bombas, na semana do dia 21 a 27 de julho, o consumidor capixaba pagou R$ 4,31, uma redução de 8% na comparação com maio.

Se for considerar apenas o município de Vitória, o valor médio do litro foi de R$ 4,18. Na semana de 12 a 18 de maio, o preço médio do combustível era de R$ 4,65 nos postos do Estado. Nada mal se esse movimento persistir.

Golpe na praça

Clientes da ArcelorMittal estão sendo alvos de golpistas. Bandidos estão se passando por empregados da empresa e enviando e-mails com boletos de cobrança. A fraude já foi identificada pela companhia.

Para prevenir os ataques, a Arcelor fez um alerta em seu site onde diz que, caso alguém receba mensagens com essa conotação, deve procurar a empresa.

Posse com Salim

Este vídeo pode te interessar

O secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, estará amanhã no ES. Ele vai dar palestra na cerimônia de posse da nova diretoria do ES em Ação.

A Gazeta integra o Saiba mais