Empresa do ES vai fabricar e montar estruturas para fábrica de papel

Imetame ganhou concorrência para projeto em Lençóis Paulista, São Paulo

Publicado em 07/10/2019 às 06h01
Atualizado em 07/10/2019 às 07h33
Vista aérea da empresa Imetame. Crédito: Imetame/Divulgação

A capixaba Imetame ganhou uma concorrência e será responsável pela fabricação e montagem de estruturas para a nova fábrica de papel e celulose da asiática Bracell, em Lençóis Paulista, São Paulo.

A empresa de Aracruz vai produzir 1.500 toneladas de suportes e 7 mil toneladas de tubulações. Além disso, ficará responsável pela montagem da linha de fibras e da máquina de secagem.

De acordo com a diretoria da Imetame, para atender as demandas do cliente, os trabalhos vão acontecer de janeiro de 2020 a julho de 2021. A partir do próximo ano, a companhia - que está há 39 anos no mercado - planeja abrir vagas de empregos. O número, entretanto, ainda não foi detalhado.

A assinatura deste contrato é segundo a empresa uma perspectiva de retomada da economia. O diretor-executivo, Gilson Pereira Júnior, afirma que, desde o final de 2017, houve uma grande queda na demanda por construção de novas fábricas. 

“Por isso, essa conquista é tão importante para nós. Além de mostrar a qualidade e a seriedade do trabalho de empresas capixabas, como a Imetame, traz um sinal positivo de que investimentos e novos negócios estão voltando a acontecer no país.”

