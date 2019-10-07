Empresa do ES vai fabricar e montar estruturas para fábrica de papel

A capixaba Imetame ganhou uma concorrência e será responsável pela fabricação e montagem de estruturas para a nova fábrica de papel e celulose da asiática Bracell, em Lençóis Paulista, São Paulo.
A empresa de Aracruz vai produzir 1.500 toneladas de suportes e 7 mil toneladas de tubulações. Além disso, ficará responsável pela montagem da linha de fibras e da máquina de secagem.
De acordo com a diretoria da Imetame, para atender as demandas do cliente, os trabalhos vão acontecer de janeiro de 2020 a julho de 2021. A partir do próximo ano, a companhia - que está há 39 anos no mercado - planeja abrir vagas de empregos. O número, entretanto, ainda não foi detalhado.
A assinatura deste contrato é segundo a empresa uma perspectiva de retomada da economia. O diretor-executivo, Gilson Pereira Júnior, afirma que, desde o final de 2017, houve uma grande queda na demanda por construção de novas fábricas.
“Por isso, essa conquista é tão importante para nós. Além de mostrar a qualidade e a seriedade do trabalho de empresas capixabas, como a Imetame, traz um sinal positivo de que investimentos e novos negócios estão voltando a acontecer no país.”
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.