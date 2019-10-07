Empresa do ES vai fabricar e montar estruturas para fábrica de papel

A capixaba Imetame ganhou uma concorrência e será responsável pela fabricação e montagem de estruturas para a nova fábrica de papel e celulose da asiática Bracell, em Lençóis Paulista, São Paulo.



A empresa de Aracruz vai produzir 1.500 toneladas de suportes e 7 mil toneladas de tubulações. Além disso, ficará responsável pela montagem da linha de fibras e da máquina de secagem.



De acordo com a diretoria da Imetame, para atender as demandas do cliente, os trabalhos vão acontecer de janeiro de 2020 a julho de 2021. A partir do próximo ano, a companhia - que está há 39 anos no mercado - planeja abrir vagas de empregos. O número, entretanto, ainda não foi detalhado.