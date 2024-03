As memórias de uma mulher emocionada

Ser uma mulher emocionada me deu de presente algumas cicatrizes e centenas de histórias para contar. Se eu fosse escrever autoficção - talvez escreva mesmo - teria bons assuntos para mais de uma dezena de livros. Sou detalhista e seletiva nas minhas lembranças, só consigo lembrar do que me emocionou profundamente e, geralmente, positivamente. Para todo o resto tenho péssima memória.



Sempre estudei para provas escolares na noite anterior, porque sabia que em 24h grande parte do conteúdo haveria desaparecido. Só manteria na memória aquilo que o meu coração havia registrado. Não consigo lembrar citações, fórmulas e tabelas que fui obrigada a decorar, mas consigo sentir a dor refletida nos olhos de Bertoleza, personagem de "O Cortiço", livro de Aluízio Azevedo, como se o tivesse lido ontem.